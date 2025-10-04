Pintan un cartel contra Miguel Díaz-Canel en un muro de Guanabacoa

"Esto aquí está muy tenso con los apagones, seguro que lo pintaron en la oscuridad porque llevamos dos noches sin dormir por falta de corriente", explica un vecino

La Habana/Un grafiti con motivos marinos se convirtió en el improvisado lienzo sobre el que este sábado amaneció un cartel contra el gobernante cubano. En Guanabacoa, La Habana, alguien pintó "Díaz Canel singao", una de las frases que, con más frecuencia, sirve para expresar el malestar de los cubanos. La consigna fue escrita sobre unos coloridos dibujos gestionados por la Galería Corral Falso, ubicada en el número 259 de la calle del mismo nombre. Entre peces, pulpos y arrecifes, el insulto al presidente cubano resaltaba ante las miradas de los que pasaban por el lugar.

"Esa pintura infantil no llevaba ni un mes en ese muro que antes estaba feo y despintado", cuenta a ‘14ymedio’ un vecino

"Esa pintura infantil no llevaba ni un mes en ese muro que antes estaba feo y despintado", cuenta a 14ymedio un vecino. "Enseguida que nos dimos cuenta llegaron un hombre y una mujer que empezaron a hacer llamadas para que vinieran a tapar el cartel". Las dos personas inspeccionaron la zona y se quedaron en la acera a la espera de la brigada que, tradicionalmente, tapa con pintura los carteles antigubernamentales. Probablemente también lleguen los peritos de la policía para intentar tomar huellas en el lugar.

"Esto aquí está muy tenso con los apagones, seguro que lo pintaron en la oscuridad porque llevamos dos noches sin dormir por falta de corriente", explica el residente en las cercanías. En Guanabacoa, un municipio con una población de bajos recursos, las protestas contra el déficit de electricidad y agua se han multiplicado en los últimos años. Con cacerolazos y el cierre de calles, los vecinos han mostrado su hartazgo ante una crisis que cada día empeora más. “Van a tener que poner un guardia en cada muro”, resume un vendedor que se acercó a la pintada de Corral Falso en la que, entre una ballena y un tiburón, tres palabras desafiaban este sábado al régimen.