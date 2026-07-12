El régimen amplía la ofensiva represiva en el aniversario del 11J

La Policía citó a los padres de Amelia Calzadilla y a Edel Carrero, mientras mantuvo operativos contra activistas y periodistas independientes

La Habana/La Policía cubana ha citado en las últimas horas a los padres de la activista Amelia Calzadilla y al actor y opositor Edel Carrero, dos casos que muestran las distintas formas de presión empleadas por la Seguridad del Estado en torno al quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

Las citaciones coinciden con los operativos policiales desplegados durante el fin de semana contra periodistas independientes, opositores y familiares de presos políticos. Este domingo continuaba la vigilancia frente a la vivienda de Manuel Cuesta Morúa, líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, mientras la periodista Camila Acosta denunció también la presencia de agentes en los alrededores de su casa.

El cerco se extendió a la redacción de 14ymedio, donde una patrulla policial permaneció apostada para impedir la salida de su directora, Yoani Sánchez, cuyo domicilio funciona también como sede del periódico. Otros activistas e intelectuales, entre ellos Roberto Veiga, informaron igualmente de operativos de vigilancia y restricciones de movimiento.

La Policía mantuvo además el control frente a la vivienda de Wilber Aguilar, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera. Aunque en muchos de estos casos los agentes no mostraron órdenes judiciales ni comunicaron formalmente que las personas estuvieran detenidas, su presencia les impidió salir libremente, una práctica que las organizaciones de derechos humanos describen como arresto domiciliario de facto.

“Estamos hablando de dos ancianos enfermos, que viven encerrados en un apartamento del Cerro y cuya movilidad es cero”

“Urgente, han citado a mis padres a la Cuarta Unidad del Cerro”, escribió Calzadilla en el encabezado de una directa en Facebook, compartida poco después por numerosos usuarios y grupos cubanos en las redes sociales.

Este sábado 11 de julio, un policía uniformado y un agente vestido de civil se presentaron en la vivienda para entregarles sendas citaciones, en las que solo figura como motivo una “entrevista”. Ambos deberán comparecer el próximo martes, a las 2:30 de la tarde, en la Cuarta Unidad de la Policía del Cerro.

Calzadilla, residente en España, denunció que su padre, de 84 años, sufrió un infarto cerebral en 2016 y padece además una demencia senil leve. Su madre, de 65, también tiene una enfermedad coronaria. “Estamos hablando de dos ancianos enfermos, que viven encerrados en un apartamento del Cerro y cuya movilidad es cero”, afirmó la opositora.

El otro caso documentado es el de Edel Carrero, actor y manifestante de las protestas de 2021 frente al antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión

La medida tiene las características de lo que organizaciones de derechos humanos califican como “represión por asociación”, una práctica mediante la cual las autoridades trasladan las amenazas y el hostigamiento a familiares de opositores, periodistas o activistas que se encuentran dentro o fuera de la Isla.

Calzadilla salió de Cuba en noviembre de 2023 junto a su esposo y sus hijos, después de sufrir vigilancia, amenazas y campañas de descrédito por sus críticas a la gestión gubernamental. En los últimos meses, la activista ha incrementado su participación política desde Madrid. Fundó el Partido Liberal Clásico Cubano y ha intensificado su actividad política, participando en numerosos actos relacionados con la crisis de la Isla y la conmemoración del 11J.

El otro caso documentado es el de Edel Carrero, actor y manifestante de las protestas de 2021 frente al antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión. Un mayor del Ministerio del Interior se presentó el viernes en su vivienda y le entregó personalmente una citación para comparecer este lunes, a las diez de la mañana, en Villa Marista, sede principal de la Seguridad del Estado en La Habana.

El documento define la cita también como una “entrevista”, sin explicar el tema que será abordado ni aclarar en qué condición legal debe presentarse Carrero. El activista decidió grabar un video antes de acudir y responsabilizó al régimen de cualquier cosa que pudiera sucederle.

“En Cuba nunca te dicen para qué te citan”, denunció Carrero, quien expresó su temor de que la supuesta entrevista termine en una detención. El actor describió estas comparecencias como interrogatorios destinados a intimidar y someter a los activistas a presión psicológica.

Cinco años después de las mayores protestas ocurridas en Cuba desde 1959, el régimen mantiene el 11 de julio como una fecha bajo vigilancia especial

Carrero fue detenido violentamente tras participar en las manifestaciones del 11J frente al ICRT y acusado inicialmente de desórdenes públicos. También recibió amenazas de ser procesado por sedición y, meses después, fue expulsado de su puesto como informático en el Centro de Teatro de La Habana. Desde entonces ha denunciado interrogatorios, vigilancia y amenazas por sus publicaciones en las redes sociales.

La Ley del Proceso Penal cubana establece que toda citación debe identificar a la autoridad que la dispone, a la persona convocada, el objeto de la comparecencia y el lugar, el día y la hora en que debe presentarse. También declara nulas las convocatorias practicadas sin cumplir esas formalidades. Cubalex ha advertido que términos vagos como “entrevista” o “conversación” no explican adecuadamente el objeto legal de una citación.

Cinco años después de las mayores protestas ocurridas en Cuba desde 1959, el régimen mantiene el 11 de julio como una fecha bajo vigilancia especial. Esta vez, junto a los operativos y los arrestos domiciliarios de facto, las autoridades han recurrido nuevamente a las citaciones opacas, incluso contra los familiares de quienes continúan denunciando la situación del país desde el exilio.