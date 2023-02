Un ex policía, condenado por matar a su esposa, asesina a una enfermera en Cuba

Neisa López, de 29 años, fue presuntamente asesinada por un ex policía condenado por matar a su esposa y atacar a su cuñada. El hombre, que se hallaba en libertad condicional por ser paciente oncológico, apuñaló a la joven, que ejercía como su enfermera y que se convierte en la novena víctima de feminicidio en Cuba en lo que va de año.

Su deceso lo dio a conocer la Red Femenina de Cuba este viernes, que confirmó también el asesinato machista de Arisdani Viamontes Tomás, de 43 años y madre de una joven de 19. La mujer, originaria de Camagüey, fue presuntamente asesinada por su pareja el pasado 27 de enero tras comunicarle su intención de solicitar el divorcio.

El caso de Neisa López, de Bayamo, en Granma, es sin embargo el más impactante por el cúmulo de negligencias que lo rodean. Madre de dos niños de ocho y cuatro años respectivamente, la enfermera atendía a su presunto asesino sin conocer sus antecedentes penales, según contó su madrastra, Lien Alvarado Cruz, en una publicación a través de Facebook.

Según su versión, cuando tuvo conocimiento de su situación presentó su renuncia, pero su victimario no la aceptó, iniciando una ola de amenazas y acoso. Alvarado Cruz afirma que la joven lo denunció en la Unidad Municipal de la Policía Nacional en Bayamo, donde el caso no avanzó "como siempre".

El día de su asesinato, el sujeto la esperó a la salida de su nuevo empleo y la apuñaló tantas veces como "años antes le diera a su esposa". "El mismo se entregó, admitiéndolo. Dijo así: 'ya la maté, ¿y qué?", señaló.

El anterior feminicidio ocurrió el viernes pasado en Camalote, Camagüey, un hecho que generó gran conmoción entre los cubanos por las condiciones y la escalada de violencia en la provincia. Leidy Bacallao Santana, de 17 años, buscó refugió en la estación de Policía ante las amenazas de su ex pareja, Elesvan Hidalgo, un hombre de 50 años, pero este la persiguió y terminó matándola con un machete en la unidad policial.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales, el colectivo Yo Sí te Creo, Alas Tensas y la Red Femenina llevan un recuento de los casos de violencia machista que al término de 2022 cobró la vida de 36 mujeres cubanas. Además, se registraron siete intentos de feminicidios y dos matricidios.

En medio de la escalada de muertes por violencia machista, la prensa oficialista salió este viernes al paso con un artículo en Cubadebate en el que no ofrece ninguna cifra de feminicidios y argumenta que no se conoce "si efectivamente están muriendo más mujeres" en la Isla, porque "no tenemos todos los datos que necesitamos", un registro que debería llevar el Ministerio del Interior.

El diario oficialista alega que los instrumentos más cercanos para medir la violencia machista corresponden a un informe de 2019 sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y una encuesta de 2016. En el primer documento se reportó que la tasa de feminicidios era de 0,99 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más, mientras que en el segundo se confirmó que el 39,6% de las cubanas han sufrido violencia en algún momento de sus vidas.

Cubadebate reconoce la necesidad de contar con estadísticas oportunas para "retratar el estado real del problema más allá de matices e instrumentalizaciones", donde se identifiquen rasgos como las edades de las víctimas y sus victimarios, zonas con mayor frecuencia de violencia, contextos "que motiva los hechos" y "causas culturales".

La falta de datos públicos es uno de los principales reclamos de los colectivos, así como la inclusión del feminicidio como agravante o delito tipificado en el Código Penal. La Red Femenina en Cuba aboga por un nuevo cuerpo jurídico que garantice la atención y respuesta a las víctimas, ya que la Isla es el único país del hemisferio occidental que no cuenta con una ley integral contra la violencia machista.

En su última petición, el colectivo exige una reforma del sistema de justicia que pase por la formación de jueces y agentes del orden público sobre violencia machista hasta la creación de tribunales especiales o comisarías con personal femenino. De igual manera, pide que se establezcan procedimientos de investigación, y que se respete las "iniciativas y espacios de género de la sociedad civil".

Además de prevención, el colectivo considera que una ley integral debe incluir la atención y asistencia a los sobrevivientes y sus familiares, en especial para los hijos menores o sujetos a custodia. En los últimos tres años, añadió, 102 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista.

