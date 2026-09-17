La Policía detiene a 13 personas por tráfico de drogas en Centro Habana

En un operativo de las autoridades en Centro Habana fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Madrid/Agentes del Ministerio del Interior detuvieron el martes en Centro Habana a 13 personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. La operación continuó este miércoles con el registro de al menos seis viviendas, cinco de ellas en la barriada de Los Sitios, más concretamente en la calle Reina, entre Campanario y Lealtad.

En el operativo, la Policía se incautó de 184 tiras, dos recortes tamaño carné y media hoja tamaño carta aparentemente impregnados con cannabinoides sintéticos, teléfonos y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares. Además, según la información habrían aparecido varios envoltorios con cocaína, una droga históricamente de menor circulación en la Isla, por estar asociada a mayores costos. Aunque el Gobierno reconoce que es el estupefaciente que más llega a la Isla, procedente de recalos, paquetes de drogas lanzados al mar por lanchas perseguidas por patrullas fronterizas.

En el operativo, la Policía se incautó de 184 tiras, dos recortes tamaño carné y media hoja tamaño carta aparentemente impregnados con cannabinoides sintético

Durante el año 2025, las autoridades se incautaron de un total de 507 kilos, de los que la cocaína presentaba la mayor proporción. No desglosaron las cantidades, pero sí mencionaron la entrada también por vía aérea y fronteras de 27 kilos de todo tipo de sustancias, incluyendo la cocaína, los cannabinoides sintéticos y metanfetaminas. El químico sigue siendo la que mayor preocupación genera entre las autoridades y la población, ya que sus bajos precios han generalizado su consumo, especialmente en sectores de la población muy marginales.

Precisamente entre ellos se encuentra la zona en que ayer se produjo el registro. En Los Sitios y Colón – donde también se visitó una vivienda– abundan las cuarterías con alta densidad de población y los solares. Allí mismo tomó este miércoles 14ymedio una impactante imagen en la que se observa a dos jóvenes tirados en el suelo con signos de haber consumido este económico cannabinoide.

En Los Sitios y Colón – donde también se visitó una vivienda– abundan las cuarterías con alta densidad de población y los solares

La barriada tiene, además, severos problemas de suministro de agua y un ambiente propicio a la ilegalidad, que va desde la bolita(lotería ilegal) hasta la venta y el consumo de drogas.

La información del operativo ha sido divulgada en canales cercanos al oficialismo, aunque no hay una nota formal del Ministerio del Interior. Según estos testimonios, “la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos registros ni detenciones, por lo que la cifra de implicados podría aumentar en las próximas horas. Hasta el momento, no se ha divulgado un parte oficial ampliado sobre el caso”.