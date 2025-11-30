La Policía rescata a una mujer secuestrada y atacada con ácido por su ex pareja en La Habana

La Habana/La cubana Niyu del Carmen López Morales fue ingresada en un hospital en La Habana luego de ser agredida a golpes y con ácido el pasado viernes por su ex pareja. La noticia, divulgada primero por la página Nio Reportando un crimen, fue confirmada por la mujer, quien, en respuesta a un post de su caso publicado por La Tijera, indicó ese mismo día por la noche que estaba “a punto” de ser operada de la mano debido a que tenía “muchos golpes y graves heridas para la vida”.

Niyu del Carmen López, que en redes sociales se presenta como emprendedora, fue secuestrada y llevada a un inmueble en la zona de La Virgen del Camino, en la capital cubana. Según el primer reporte, la mujer fue atada, amordazada, golpeada y atacada con ácido. Esa agresión le dejó una lesión severa en uno de sus ojos, lo que fue confirmado en su mensaje.

En ese lugar permaneció retenida hasta que vecinos escucharon sus gritos. Al intentar comunicarse con el agresor y no recibir respuesta, comenzaron a insistir en llamar a la Policía, que poco después tuvo que entrar por la fuerza. Al ingresar, encontraron a López Morales herida. “La Policía no tardó en llegar y me rescataron a tiempo. Gracias a todos y a Dios”, agregó en esa respuesta, que tuvo más de 100 interacciones.

En su post también señaló que su agresor fue Javier Santiago Valdivie, quien, según testimonios recogidos por Nio Reportando un crimen, “ya habría manifestado comportamientos violentos previamente”. Por ahora, el agresor se encuentra detenido.

El uso de ácido contra las mujeres es una manifestación extrema de la violencia de género y un problema creciente en América Latina, especialmente en México, donde varios casos han cobrado visibilidad y generado reformas legales, como el considerar este tipo de ataques como tentativa de feminicidio en varios estados del país. Este tipo de agresión busca dañar permanentemente la integridad física y psicológica de la víctima, a menudo con la intención de desfigurar su rostro y su cuerpo de por vida.

A nivel mundial, según la Fundación Internacional de Supervivientes del Ácido (Asti), con sede en Reino Unido, se registran al menos 1.500 ataques con este tipo de sustancias al año, en los que más del 80% de las víctimas son mujeres.

Esta forma de violencia machista se suma a las que se han contabilizado en la Isla en los últimos años. En el caso de los feminicidios, desde 2019 a la fecha se han registrado al menos 302 casos, todos ellos reportados por organizaciones y medios independientes, debido a la falta de un registro oficial por parte de las autoridades. Tan solo este año suman 37 –en el conteo realizado por 14ymedio–, de los cuales en 28 se pudo documentar que los agresores fueron la pareja o ex pareja de las víctimas.

El año pasado, de los 56 feminicidios documentados por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el 37,5% de los casos (21) tuvo lugar en la vivienda de la víctima y el 17,9% (10) en viviendas compartidas con el agresor, lo que suma un 55,4%, por lo que, en muchas ocasiones, el hogar se ha convertido en el entorno más peligroso para muchas mujeres.

De ese total, el 64,3% de los feminicidios se cometieron con arma blanca, aunque también se reportaron muertes por asfixia (14,3%), degollamiento (8,9%) y golpes (5,4%).

A nivel regional, Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024, un puesto que comparte con Puerto Rico y Bolivia, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, lo que pone a la Isla en peor situación que países como México, Ecuador, Argentina o Chile, pese al subregistro de los datos oficiales.