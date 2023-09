La presa Sissi Abascal, castigada por negarse a gritar consignas a favor del régimen cubano

Las autoridades del penal de mujeres de Matanzas, conocido como La Bellotex, han vuelto a negarle el cambio de un régimen severo a uno de mínima seguridad a la prisionera política y Dama de Blanco Sissi Abascal, condenada a seis años tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J). Los directivos de la cárcel, que alegan "indisciplinas" y "negatividad" por parte de la presa, no valorarán nuevamente un cambio hasta dentro de seis meses.

En conversación con 14ymedio, Annia Zamora, madre de Abascal, contó que aunque un juez es quien debe aprobar en última instancia su traslado a mínima severidad, el reporte que emite la prisión tiene un peso notable sobre la decisión. "Actualmente Sissi se encuentra en una celda cerrada y con uniforme. Ya deberían haberla pasado a mínima, en otra sección de la cárcel, donde las presas están en ropa civil, con otros beneficios, y reciben pases todos los meses a sus casas", refiere.

No obstante, las autoridades de la prisión se niegan a conceder el cambio de régimen a Abascal, alegando supuestas indisciplinas: "La teniente coronel Marta Cristina, directora de La Bellotex, llamó a Sissi para decirle que no la cambiarían a mínima por su 'actitud negativa' y porque no participa en actos políticos ni dice consignas".

"Ellos arremeten constantemente contra ellas porque mantienen una conducta intachable y son muy respetuosas y educadas"

"Todas estas medidas se toman en coordinación con la Seguridad del Estado, que manipula todo lo referente a las Damas de Blanco y los presos políticos. Ellos arremeten constantemente contra ellas porque mantienen una conducta intachable y son muy respetuosas y educadas", denuncia la mujer.

Zamora dice que la negativa de su hija a estudiar en la cárcel es considerada una "indisciplina" por la Seguridad del Estado en complicidad con la dirección de la cárcel. "El Código Penal no dice que sea obligatorio estudiar, participar en actividades o trabajar", recuerda la mujer. "Si le dieran la mínima tampoco tendría que hacerlo. Ya nosotros lo consultamos con un abogado y sabemos que no es obligatorio. Ellos son los que están violando todos sus derechos y la reprimen así".

El pasado miércoles, durante una visita a la cárcel, Abascal contó a su familia sobre la medida y aseguró que, tras volver de la dirección del centro penitenciario, encontró que le habían examinado sus pertenencias y que incluso le habían requisado algunas de ellas.

Zamora recuerda además que, en agosto, durante una actividad por el aniversario de fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, tanto Abascal como las presas políticas y Damas de Blanco Tania Echevarría y Sayli Navarro, también reclusas de La Bellotex, se negaron a salir de sus celdas o comer durante la celebración. "Eso es lo que en el penal llaman indisciplinas", sentencia.

"Las amistades de Sissi tenían miedo de estar con ella porque estando en el aula llegaban y la sacaban. No va a estudiar ahora solo porque ellos quieren. Ella es una presa política y no hay que 'educarla'"

Según Zamora, las autoridades del penal también han asumido como "actitud contestataria" que Abascal no quiera estudiar durante su tiempo de cárcel aunque estos le insisten con frecuencia. "Ellos quieren que Sissi estudie y ella no quiere, porque cuando intentó cursar Psicología estando libre, ellos nunca se lo permitieron", narra la madre que rememora los frecuentes arrestos y amenazas que sufría la joven cuando intentaba ir a la universidad.

"Las amistades de Sissi tenían miedo de estar con ella porque estando en el aula llegaban y la sacaban. No va a estudiar ahora solo porque ellos quieren. Ella es una presa política y no hay que 'educarla'. Cuando salga de ahí, tenga un futuro y rehaga su vida podrá decidir si estudia o no", sentencia.

Para colmo, añade, "las condiciones de la prisión son pésimas. El agua y la comida no son buenas y pasa mucho calor. Durante la requisa incluso le quitaron su ropa de dormir, con la que se mantenía más o menos fresca, porque entre los mosquitos, las chinches y el calor, la situación del penal se vuelve insoportable".

La negativa al cambio de régimen está convirtiéndose en un "castigo" común para los presos políticos que se niegan a doblegarse en los centros penitenciarios. Este viernes, Martí Noticias informó de la cancelación del cambio de medida para 13 presos del 11J que se encuentran en la prisión de Guanajay, en Artemisa.

El medio, que dice haber establecido contacto con uno de los reos, explica que el Tribunal de Ejecución denegó la medida para los presos Manuel Díaz Rodríguez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Ángel María Mesa Beltrán, Livel Hernández Mendoza, Efrén Duany, Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, Aleandry Lechuga Junco, Liván Hernández Sosa, Adrián Rodríguez Morera, Lázaro Cecé Gálvez, Lázaro Mendoza Caraza y Denis Hernández. En todos los casos, el tribunal alegó indisciplinas por parte de los presos.

