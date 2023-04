La policía política cubana detiene por seis horas al escritor cubano Jorge Fernández Era

La policía política cubana detuvo este jueves en La Habana al periodista y escritor Jorge Fernández Era por unas seis horas, según denunciaron familiares y amigos en redes sociales. Tras conocer la detención de Fernández Era, la profesora Alina Bárbara López Hernández salió a protestar pacíficamente por su liberación en un parque de Matanzas y fue arrestada poco después. Actualmente se encuentra en paradero desconocido, denunció su hija Lilian Borroto.

"Me acaban de informar que fue detenida junto a mi hermana Cecilia Borroto López, después de una agresión física por parte de la Seguridad del Estado. Desconozco el paradero y hago responsable a la Seguridad del Estado y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de su integridad física", dijo la joven en un mensaje enviado a 14ymedio.

Por su parte, La Joven Cuba, medio del que Jorge Fernández Era es colaborador, informó en Facebook que, luego de varias horas "desde su detención y una ola de solidaridad en redes sociales, así como de manifestaciones pacíficas", el escritor fue liberado.

"La Joven Cuba agradece a todos aquellos que estuvieron al tanto de la situación de Jorge y que manifestaron su apoyo. Asimismo, rechaza las detenciones arbitrarias de las autoridades cubanas y la violación a las libertades y los derechos ciudadanos".

Tras conocerse la detención de Fernández Era, el profesor José Manuel González Rubines, indicó que el arresto había sucedido sobre las 12:30 horas por "desobediencia" a las "citaciones a entrevista" que recibió por parte de la Seguridad del Estado recientemente. El intelectual fue llevado a la Unidad de Policía de Aguilera, en Calzada de Luyanó y Porvenir.

Laideliz Herrera Laza, esposa de Fernández Era, le hizo saber a González Rubines, que las citaciones fueron apeladas ante la Fiscalía, pero el escritor no recibió respuesta de ese órgano.

Ante el arresto del periodista, Alina Bárbara López Hernández, escribió un post en Facebook para informar que "si no era inmediatamente liberado" saldría en protesta pública. "Si se unen otras personas no me opondré. Basta de reprimir la libertad de expresión en Cuba", dijo.

A través de la misma red social fue detallando los pasos de su manifestación. "Salgo inmediatamente para el Parque de la Libertad de Matanzas", escribió. "Ahí estaré en protesta hasta que Jorge sea liberado. Les advierto que si intentan detenerme me resistiré, así que lleven refuerzos".

El Observatorio Cubano de Derechos Culturales denunció la detención del escritor y periodista al tiempo que advirtió de que en el pasado mes de enero fue citado por la Seguridad del Estado y amenazado con un proceso penal en su contra". Su arresto es parte de "la represión" que ejerce el Gobierno cubano por su labor.

El ODC alertó sobre la creciente violencia penalista ejercida sobre artistas cubanos, y se mantendrá siguiendo de cerca el actual evento de represión contra Fernández Era.

