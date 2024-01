La policía política detiene al opositor cubano Oscar Biscet en La Habana

El opositor cubano Oscar Elías Biscet, fundador del Proyecto Emilia que busca restaurar la democracia en Cuba, fue detenido este lunes cerca de su casa en la barriada de Lawton, en La Habana, según informó su esposa, Elsa Morejón, a 14ymedio.

"A las 8:00 am Oscar planeaba ir una reunión con un grupo de activistas en El Vedado para hacer un balance del trabajo del proyecto por el décimo aniversario de su fundación y cuando salió de la casa ya lo esperaba en los bajos la patrulla 091 con dos agentes uniformados y dos de civil", cuenta Morejón.

Según la esposa de Biscet, los agentes "esperaron a que él caminara por la calle Milagros y se alejara de la casa". "Hacen eso porque saben que yo los grabo", explica. El activista fue arrestado finalmente a dos cuadras de la vivienda, en la esquina de Milagros y 8va, del municipio de Diez de Octubre. "Los vecinos me avisaron del arresto, pero yo vi cuando los policías iban caminando con él por la calle", añade.

Ante la pregunta de si conoce el paradero de Biscet, Morejón asegura que no. "La metodología de la Policía siempre ha sido venir hasta la casa y si Oscar baja lo arrestan, porque saben que él va a salir. Yo me asomé al balcón y le avisé de que la patrulla estaba ahí, pero él me dijo que tenía que salir, que él no estaba preso en su casa y tenía que cumplir con su palabra y asistir a la reunión", alega.

Morejón intentó comunicarse con el resto de los activistas para conocer si también habían sido detenidos, pero por el momento no puede acceder al servicio de internet. "No puedo hacer publicaciones en redes sociales, solamente tengo WhatsApp, y por ratos", lamenta.

Sí logró, no obstante, ponerse en contacto con la esposa de José Elías González Agüero, en cuya casa se realizaría el encuentro. "Me dijo que los bajos de su edificio estaban rodeados de policías que no dejaban entrar ni salir a nadie. Arrestan a todo el que se acerca a la casa", asevera Morejón. "Si han detenido o no a otros activistas, no lo sé".

El abogado Marcell Felipe, líder de Inspire America –una organización dedicada a "inspirar libertad" a Cuba y el continente americano– contó a la agencia EFE que todos los teléfonos de los líderes del Proyecto Emilia están cortados y no han podido averiguar nada sobre la suerte de Biscet. El opositor, que es médico de profesión, ha estado preso en numerosas ocasiones y fue uno de los 75 condenados a penas de más 20 años de cárcel en la Primavera Negra de 2003.

Biscet fue excarcelado en marzo de 2011 en un proceso de liberación de presos políticos que llevó a cabo el régimen cubano con la mediación de la Iglesia católica y el Gobierno español.

El Proyecto Emilia, según su página web, lleva el nombre de una de las heroínas cubanas, Emilia Teurbe Tolón, la primera mujer cubana desterrada por motivos políticos y bordó la primera bandera cubana con la estrella, las franjas azules y blancas que se convirtió en la enseña nacional.

"Quienes suscribimos este documento, inspirados en su ejemplo patriótico, nos proponemos realizar este proyecto cuyos objetivos esenciales son: la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano", dice la web.

En 2017 Oscar Elías Biscet fue galardonado por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso estadounidense y en 2007 recibió del entonces presidente estadounidense George W. Bush la Medalla de la Libertad.

