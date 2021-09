El kilo de leche en polvo alcanza los 1.000 pesos en el mercado paralelo en Cuba

La leche escasea cada día más en el mercado racionado y su precio se ha disparado esta semana en las redes ilegales en Cuba. "Ahora mismo la leche en polvo no tiene precio, se paga a lo que te pidan porque no hay. Ayer compré dos kilogramos a 500 pesos cada uno pero me dice mi sobrina que ella lo encontró a 800 y lo pagó igual, y yo he visto ofertas que alcanzan los 1.000 pesos", dice a 14ymedio Sergio, padre de dos niños pequeños y residente en el barrio habanero de Nuevo Vedado.

Este lunes, el Ministerio de la Industria Alimentaria comunicó que debido al "atraso en los arribos" de leche en polvo hay que cambiar la distribución en el mercado racionado: a partir de ahora, no estarán incluidas en el reparto las personas que tienen asignada una dieta médica. La nota oficial detalla, además, que el pasado 25 de septiembre se dio por concluida en La Habana la distribución para los niños de cero a siete años correspondiente a este mes.

La única alternativa que tendrán las personas afectadas, dice el organismo, es depender de la "disponibilidad" de otros productos derivados de la soya que se venden por la libre, una opción consultada, aseguran, con "especialistas del Ministerio de Salud Pública".

"El que me vende la leche a mí por ejemplo", cuenta Sergio, "la saca de una dieta que recibe porque le pagó a una doctora que le inventó un certificado. Ahora, con ese canal cerrado, tengo que ir a buscarla a la calle"

Para nadie es un secreto que el mercado ilegal de leche en Cuba se abastece, precisamente, del legal. "El que me vende la leche a mí por ejemplo", cuenta Sergio, "la saca de una dieta que recibe porque le pagó a una doctora que le inventó un certificado. Ahora, con ese canal cerrado, tengo que ir a buscarla a la calle, y es como buscar una aguja en un pajar".

Se supone que tener "dieta médica" implica alimentos de cierta calidad, pues son para enfermos crónicos (por ejemplo, con úlceras gástricas o diabetes). Sin embargo, el concepto ha estado permeado por décadas de corrupción. Un porcentaje elevado de quienes reciben estas dietas médicas en realidad son personas que no las necesitan y que la obtienen mediante sobornos, lo cual ha mermado las arcas estatales.

Por otro lado, estas dietas médicas están estructuradas sobre conceptos sanitarios arcaicos y poco flexibles, de tal suerte, por ejemplo, que a una persona que tiene úlcera gástrica pueden darle leche sin tener en cuenta que también puede ser alérgico a la lactosa.

En cualquier caso, nadie apela a eso cuando le entregan su cuota de dieta médica subvencionada, porque buena parte de estos productos terminan siendo revendidos en el mercado informal.

Los recortes en la entrega se mantendrán en el mes de octubre, insiste el Ministerio de la Industria Alimentaria, tras aclarar que son los niños la prioridad en la entrega del preciado alimento.

La leche, especialmente tras entrar en vigor la llamada Tarea Ordenamiento, a inicios de este año, ha sido uno de los productos más afectados por la inflación

A 15 años desde que Raúl Castro prometiera un vaso de leche a todo cubano que quisiera, la realidad es bien distinta, y el producto se aleja cada vez más de las opciones diarias de los ciudadanos a la hora de alimentarse.

La leche, especialmente tras entrar en vigor la llamada Tarea Ordenamiento, a inicios de este año, ha sido uno de los productos más afectados por la inflación, y se ha refugiado en los sitios de ventas digitales, especialmente aquellos que venden en dólares para comprar desde fuera de la Isla y entregar dentro.

El hecho de que desaparezca el producto de la libreta para los enfermos que tienen una dieta médica puede ser un indicador de que seguirá subiendo.

Estos días, en el mercado informal cubano, un kilogramo de leche en polvo entera o "amarilla" oscila de 300 a 800 pesos cubanos y aun así es muy difícil de conseguir.

Las leches semidescremada o descremada, que no son muy bien evaluadas en la Isla, circulan por la izquierda en cajas importadas desde España, en tetrapack y a un precio mucho menor que la leche entera.

La leche evaporada importada de España en envases de 345 ml, que los cubanos usan para mezclar con agua y sacar leche entera, se consigue también a un precio más asequible. Se vende en el mercado negro por 100 o 120 pesos, cuando en las tiendas de divisas cuesta unos dos dólares y en los sitios digitales de compras para Cuba, 3,45.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.