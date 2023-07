Los precios en los mercados cubanos suben en seis meses: arroz (47%), malanga (100%), boniato (233%)

William hace un chiste doloroso desde hace meses: "Si el boniato cotizara en bolsa yo compraría acciones, porque va para arriba y sin límite". Este santaclareño, de 66 años, resume en su ironía la inflación que ha golpeado a las familias cubanas y dispara los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos que se venden en los mercados agrícolas.

La apertura de las también llamadas placitas, gestionadas fundamentalmente por comerciantes privados, fue una de las flexibilizaciones que hizo el régimen cuando la economía tocó fondo en los años 90. Pero tres décadas después de que fueran permitidas muchas de ellas tienen las tarimas vacías o con poca variedad de mercancías a precios mucho más altos.

El economista Pedro Monreal advirtió en su cuenta de Twitter sobre la alarmante situación: la inflación de "dos dígitos sigue fuera de control en Cuba", escribió el experto a partir de los últimos datos publicados, a mediados de junio, por la la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), que indica al 31 de mayo un crecimiento interanual (2022-2023) del 45,48% del Índice de Precios al Consumidor, muy superior al nivel de 26,12% registrado en el mismo período del año anterior (2021-2022).

Para Monreal, este indicador es una clara señal del aumento del empobrecimiento y añade que " los datos oficiales tienden a subestimar la inflación en Cuba" por lo que "la situación pudiera ser más grave".

Los datos que, desde su creación en 2014, ha recopilado 14ymedio en varios mercados del país confirman la percepción de Monreal: en los últimos seis meses, los precios del arroz (47%), de la malanga (100%) y del boniato (233%), tres alimentos básicos de la dieta cubana, han subido, respectivamente, un 47%, 100% y 233%.

La carne de cerdo, que una vez fue el termómetro de la economía doméstica, ha desaparecido prácticamente de la mayoría de los mercados. En más de nueve años en que 14ymedio ha recopilado los precios del mercado en varias provincias, actualmente apenas tenemos reportes de que se vende puerco en uno o dos de estos locales.

El mercado de 19 y B, en El Vedado habanero, es uno de los pocos que todavía tiene en oferta el llamado "mamífero nacional". Si este año comenzó con el precio récord de 430 pesos por libra de cerdo, incluyendo huesos y grasa, el mes de junio cerró en 450 y los clientes auguran que antes de fin de año ya estará en los 500. Un médico con un buen salario gastaría todo su sueldo mensual en diez libras del producto.

Muchos comerciantes prefieren ofrecer su surtido de carnes, embutidos, vegetales y frutas a través de los portales digitales que venden en divisas para pagar desde el extranjero. Otros se han sumergido en el mercado informal para evadir los precios topados que ha impuesto el Gobierno, y de paso esquivar al ejército de inspectores que ponen multas de hasta 10.000 pesos.

En provincias con una larga tradición agrícola como Cienfuegos, el panorama tampoco es distinto. Francisco proviene de una estirpe de agricultores del cereal que aprovechan las llanuras alrededor de su pueblo de Rodas y se hizo, hace más de una década, de una descascaradora que usa para su producto y cobra por el servicio a otros campesinos de la zona.

"No estoy sembrando ni la cuarta parte de lo que sembraba hace diez años", cuenta a este diario. Las razones para el recorte de su cosecha van desde la escasez de fertilizantes, hasta el encarecimiento y la falta de combustible para regar sus campos. El resultado de que tantos arroceros de la zona apenas estén cosechando el cereal se nota en el mercado La Calzada, uno de los más importantes de la ciudad de Cienfuegos.

Si al arrancar 2023 la libra de este cereal, imprescindible en las mesas cubanas, costaba 170 pesos, al concluir la primera mitad del año ya había llegado a los 250, un aumento del 47% en apenas seis meses. "Ni siquiera es buen arroz porque no están dadas las condiciones para sacar un producto de calidad, entre los sacos que nos faltan y el transporte que no ayuda, el grano llega muy picado. A la gente no le gusta, pero es el único que hay", reconoce Francisco.

Para sustituir el arroz en el plato, lo normal sería completar la comida con viandas. Pero este ha sido uno de los renglones que más se ha disparado en los últimos meses. En el mercado de la Plaza en el Boulevard de la ciudad de Sancti Spíritus el precio de la malanga se duplicó en seis meses. Pasó de 50 pesos en enero a 100 en la última semana de junio.

El tubérculo es ampliamente usado en Cuba para alimentar a los bebés que están haciendo la transición de la lactancia materna a comer alimentos sólidos. También se utiliza en personas convalecientes, enfermos crónicos y en general para aumentar el contenido de cualquier comida. Pero ahora "es como un alimento gourmet, cuando lo logro comer siento que me estoy dando un lujo", advierte un joven ingeniero que vive en las cercanías del mercado.

Para colmo de males, la Plaza del Boulevard se ha quedado prácticamente vacía en las últimas semanas debido al rechazo que ha causado entre los comerciantes la imposición de precios máximos obligatorios. Ahora, "para comer malanga hay que tocar muchas puertas y preguntar quién la está vendiendo en el mercado negro", detalla el ingeniero. "Y al precio que te la encuentres la tienes que pagar".

Por su parte, los clientes del mercado del Buen Viaje en la ciudad de Santa Clara no dan crédito a sus ojos. El boniato, la más plebeya de las viandas que se consumen en Cuba, ha subido más de tres veces su precio en lo que va de año. De 15 pesos la libra con la que comenzó a venderse en enero, terminó junio en 50, un aumento del 233% en seis meses. "Y la mayoría está picado, así que de lo que se compra hay que desechar una buena parte", agrega William.

"Mi madre me contaba que durante la época de Gerardo Machado [en su segundo mandato presidencial de 1929 a 1933] su familia pasó tantas necesidades que solo podían comer harina de maíz y boniato", evoca el santaclareño. "Pues ahora ni eso, yo no puedo permitirme comprar boniato a ese precio y harina no hay en ninguna parte".

Si la hipotética bolsa con los precios de los productos agrícolas que William imagina existiera tendría "todas las líneas subiendo", especula. "Pero lo peor no es que suban, es que no sabemos hasta cuándo".

