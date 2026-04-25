El premio de ensayo de Casa de las Américas "honra a toda la diplomacia revolucionaria”

El investigador y diplomático cubano Rodney González Maestrey en la entrega del premio Casa de las Américas.

El jurado vota de forma unánime por una obra que critica la política migratoria de EE UU hacia Cuba

La Habana/El Premio Casa de las Américas 2026 en la categoría de Ensayo Histórico-Social fue entregado ayer viernes al investigador cubano Rodney Amaury González Maestrey –diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores– por su libro Crónica de una crisis anunciada: la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba (1960-2024).

Al recibir el premio, el autor explicó que su texto busca ser “un instrumento para la redención de muchas familias divididas, ilusiones truncadas, vidas literalmente ahogadas” por lo que describió como una política orientada a “ahogar, truncar, dividir y desacreditar”.

Desde el perfil de la Cancillería de Cuba, el premio fue celebrado con una publicación oficial, en la cual el ministerio califica el galardón como un “logro que trasciende lo individual y honra a toda la diplomacia revolucionaria cubana”, y destacando este resultado “como expresión de la capacidad de nuestros cuadros para defender, también desde la reflexión y la investigación, las causas justas de nuestro pueblo”.

El fallo destacó que el texto “proporciona integralmente un cuidadoso recorrido histórico, cuya cobertura temporal aporta elementos articuladores para pensar críticamente” en características de flujos migratorios.

El ministerio califica el galardón como un “logro que trasciende lo individual y honra a toda la diplomacia revolucionaria cubana”

El jurado –integrado por Paula Klachko (Argentina), Darío Salinas Figueredo (México) y Marlene Vázquez Pérez (Cuba)– se ha tenido que reunir de manera virtual debido a la crisis energética en la Isla y no se ha podido encontrar en la Habana, como ha sido tradición en ediciones anteriores, con la única excepción del período de pandemia de covid-19.

Abel Prieto, ex ministro de Cultura y actual presidente de Casa de las Américas, también celebró la noticia con una breve publicación, en la que menciona que el ensayo premiado aborda más de seis décadas de política migratoria desde la administración de Dwight Eisenhower hasta la de Donald Trump.

El autor premiado agradeció el galardón en sus redes sociales y reconoció “al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la dirección general de EE UU por haber puesto en mí la responsabilidad de estudiar las complejas relaciones migratorias entre Cuba y EE UU entre 2015 y 2018”.

Por otra parte, el premio de Literatura Testimonial fue otorgado al salvadoreño Carlos Santos por Dr. Muerte: Confesiones, una obra centrada en el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero, descrita por el jurado como una “investigación sostenida” que revela el sentido de la violencia paramilitar en El Salvador. El fallo destacó la obra como una denuncia con un lenguaje sólido y preciso “que va directo a la expresión de las complejas tesituras de la psique y el corazón humanos, sin rodeos ni maquillajes”.

Los miembros del jurado también otorgaron una mención en el género testimonial al libro El laberinto de la mariposa, del ecuatoriano Juan Pablo Castro.

Fundada en 1959, Casa de las Américas se convirtió en uno de los principales instrumentos de proyección cultural del Estado cubano en América Latina

Fundada en 1959, Casa de las Américas se convirtió en uno de los principales instrumentos de proyección cultural del Estado cubano en América Latina. Su premio literario ganó prestigio al reconocer a autores relevantes del continente, pero siempre dentro de una órbita ideológica cercana al régimen.

A lo largo de su historia, la institución ha combinado una labor real de promoción cultural con una función política de legitimar, desde el campo intelectual, las narrativas del oficialismo cubano y consolidar una red de afinidades con escritores e intelectuales alineados –o al menos no confrontados– con el poder.