La prensa oficial cubana saca la artillería contra el 15N y Yunior García

Despliegue mediático en el oficialismo contra el 15N y específicamente contra Yunior García Aguilera, uno de los promotores de las marchas inicialmente convocadas para el 20 de noviembre y adelantadas después de que el Gobierno decidiera emplazar el Ejercicio Moncada y el Día Nacional de la Defensa para esa fecha. Un día después de conocerse la respuesta negativa a la cita, se multiplican en prensa los textos y videos dedicados a descalificar a los colectivos convocantes y su líder.

El Noticiero Estelar de la televisión cubana emitió una pieza en la que interviene el intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, para explicar que la convocatoria no se ajusta a la ley por sus fines ilícitos. El reportaje liga a los promotores de la marcha cívica con colectivos "desestabilizadores y anticubanos" y está firmado por el periodista Abdiel Bermúdez, un hecho que ha causado perplejidad y decepción en el propio Yunior García.

En un post de su perfil de Facebook, el dramaturgo y miembro de Archipiélago lamenta que Bermúdez, a quien conoció como periodista serio y riguroso, se preste a faltar a la verdad.

"Me alegré cuando el joven, rebelde y talentoso periodista comenzó a trabajar en el noticiero. Me dije: al fin tendremos a un profesional en el NTV, incapaz de mentir. Luego volvimos a coincidir el 11 de julio, frente al ICRT. Yo estaba del lado de los manifestantes, por supuesto. Abdiel me miraba y bajaba la cabeza (...). Luego supe que él decidió desaparecer del lugar antes de presenciar la barbarie. Jamás dije una palabra en su contra".

García califica el reportaje de sesgado y reprocha al reportero que no haya contactado con él para conocer su versión; y admite que "si Abdiel hubiese sido coherente con su trayectoria y con los valores del periodismo honesto, quizás hoy también lo llamarían "mercenario". Si en lugar de ir al NTV, hubiese elegido el periodismo independiente, su nombre también estaría siendo vinculado con la CIA".

El joven hace referencia también a la emisión del programa Con filo, que dedicó sus 15 minutos a descalificar las marchas del 15N con el argumento de que son apoyadas por personas a las que consideran terroristas, delincuentes y agentes de EE UU, entre los que destaca especialmente al líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio por enésima vez, el artista Maykel Osorbo, y el exiliado Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El programa repasa brevemente las biografías que ha elaborado de los tres destacando momentos en los que reclaman intervenciones de EE UU en Cuba o recurrir a métodos no necesariamente pacíficos. De Ferrer repasan el episodio de 2019, cuando el opositor parecía autolesionarse durante un interrogatorio.

Con filo también cuestiona a García por haber realizado un curso en la sede de Madrid de la Universidad de Saint Louis llamado Diálogos sobre Cuba y en el que presuntamente se abordaron técnicas de lucha no violenta contra regímenes opresores como los que dieron lugar a las revoluciones de colores de Europa del Este o la Primavera Árabe.

El primer medio oficialista en acusar al dramaturgo por haber hecho este curso fue Razones de Cuba, que también le dedica un poco elegante artículo este miércoles titulado Yunior, en vez de paloma un cuervo. En él, lo acusa de ser "hijo bastardo de una burguesía decadente y vulgar" y abogar por una "descarada anexión con los Estados Unidos", algo que hasta la fecha García nunca ha reivindicado.

En la senda de otros medios, también señala a Maykel Osorbo y Eliecer Ávila como amigos del portavoz de Archipiélago y termina con dos amenazas, una al pueblo cubano advirtiéndole de "lo que le espera" si cae la Revolución –van a venir los descendientes de Batista a querer "sus tierras y propiedades", esas que les fueron expropiadas hace más de medio siglo– y otra al dramaturgo: "Yunior, ten cuidado no termines viviendo en la calle, quizás no, ya tu (sic) garantizaste tu pedacito de pay, confiesa que andas a la cara y sin moral. ¡Tú Paz en vez de una Paloma es un Cuervo!".

Este tipo de campañas que atacan la reputación de opositores, activistas o cualquiera que denuncie actuaciones de las autoridades cubanas son frecuentes. En los últimos años, la prensa oficial cubana se ha centrado en atacar a periodistas o blogueros independientes que viven dentro de Cuba para estigmatizarlos sin derecho a réplica.

La prensa diaria nacional tampoco ha querido dejar de machacar con el asunto y publica la respuesta a las marchas en Cubadebate y en Granma, donde también hay un editorial titulado La razón es nuestro escudo. Los resultados han sido desiguales en los dos diarios oficialistas más populares y, mientras en el medio online se acumula una montaña de más de 220 comentarios entre los que cuesta encontrar alguna defensa a la celebración de las marchas, el caso del diario del Partido Comunista es más llamativo.

En los apenas 21 usuarios que han reaccionado al texto de Granma hay al menos cinco partidarios de autorizar las manifestaciones por el compromiso que tenían de ser pacíficas. "Si es pacífica se debe permitir, todos somos cubanos. Debemos respetarnos aunque no pensemos igual", dice un comentarista.

"Por favor no mezclen una cosa con otra. La marcha no es ilícita. No todo el mundo piensa igual y es normal y correcto que las personas tengan derecho a expresarse de manera pacífica", añade otro.

García, en su post de anoche, deja clara su posición pese a los muchos ataques que en apenas 24 horas se han sumado a los ya preexistentes. "Nos vemos el 15 de noviembre. Ya no les temo a los camiones de basura, a los 'camisas negras', a los palos que exigen en cada centro de trabajo, ni a la dictadura. Y sí, ya uso la palabra DICTADURA (sic.). Hay palabras que no te atreves a mencionar hasta que las ves desnudas, frente a ti, como hoy"

