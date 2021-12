La prensa oficial inventa una "lluvia intensa" para explicar la pérdida de camarón en Tunas de Zaza

Con dos días de retraso y en obvia respuesta a un reportaje publicado el martes por 14ymedio sobre la ruptura de un embalse, la prensa oficial publicó este miércoles una explicación inverosímil sobre la "fuga" de unas 15 toneladas de camarón de exportación en las granjas de Tunas de Zaza (Sancti Spíritus).

Según el texto publicado por el diario local Escambray y replicado en Cubadebate, el incidente se debió a una "lluvia local intensa [que] provocó una avería en uno de los estanques destinados al desarrollo del camarón" en la empresa estatal Cultizaza, lo que hizo que se desbordara "el agua embalsada y, con ella, buena parte de la biomasa en crecimiento"

"Alrededor de una tonelada y media del crustáceo pudo recuperarse tras la salida precipitada del agua por el extremo superior del dique", agrega la nota a partir de las explicaciones ofrecidas por el director de Cultizaza, Luis Orlando Rodríguez. Sin embargo, ese día y tampoco los días anteriores no hubo "lluvia intensa" en ese pueblo de la costa caribeña, como da fe la información sobre el tiempo publicada por el propio diario local y los portales meteorológicos.

Así lo confirman los testimonios de varios residentes de la zona. Rafael, uno de los lugareños, asegura a 14ymedio que en días pasados solo se han registrado "unas lloviznas leves y el agua no corrió por las calles".

Hasta el lugar acudieron decenas de residentes y cargaron con todos los camarones que pudieron, luego de que los propios empleados de Cultizaza avisaron a los vecinos

"Para que se desborde un estanque debe pasarse al menos tres días con lluvias intensas", continúa Rafael, pues "los estanques no tienen entrada de agua", ni de un río ni de otra fuente, solo se le suministra agua del mar". "Si toda esa agua que dicen hubiera caído, los primeros que estuvieran inundados, no serían los estanques, si no toda la comunidad de Tunas de Zaza porque esta es una zona muy baja", insiste.

Una trabajadora de la camaronera que pidió el anonimato, precisaba este martes a 14ymedio que el derramamiento se debió a que los muros de contención de los gigantescos embalses donde se cultiva el crustáceo son muy finos y "llevan mucho tiempo de explotación sin mantenimiento". "Vaciaron el estanque de al lado y la presión de un metro y medio de alto los reventó", explicó. "Cuando dos tanques contiguos están llenos se compensan, pero vaciaron el de al lado y no aguantó".

Hasta el lugar acudieron decenas de residentes y cargaron con todos los camarones que pudieron, luego de que los propios empleados de Cultizaza avisaron a los vecinos para que no se echara a perder el producto, que estaba listo para ser cosechado. "Llegó mucha gente y se llevaron camarones hasta en los bolsillos", contó Yisel, una de las afortunadas.

En sus declaraciones a Escambray el director de la empresa insistió que sus trabajadores "se personaron de inmediato" y "colaboraron en la recolección de los animales, que ya estaban a punto de ser cosechados, por lo que los daños fueron mínimos''. Rodríguez obvió mencionar que hasta allí también acudieron en tropel decenas de vecinos que fueron alertados sobre el incidente y fueron autorizados a recoger una parte del producto.

