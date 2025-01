La prensa oficial destaca las previsiones de la Asociación Yoruba, cercana al régimen

Con varias Letras del Año a su disposición, los cubanos ya no saben en qué 'orisha' confiar

La Habana/Los santeros cubanos tendrán que decidir este 2025, como en años pasados, en cuál Letra del Año prefieren creer. Obligados por el azar y la probabilidad, es imposible que los caracoles que se tiran en La Habana ofrezcan las mismas profecías que los consultados en Miami; o que los babalawos del exilio, sin la presión “teológica” del Partido Comunista, revelen las mismas verdades que los que se quedaron en la Isla.

Las diferencias entre las Letras de varios grupos de adivinos son notables y se acentuarán todavía más cuando las comisiones “disidentes”, tanto en Cuba como fuera, publiquen sus resultados. Sospechosamente precavidos, muchos babalawos esperan que el primer movimiento lo haga siempre la Asociación Cultural Yoruba, aceptada por el oficialismo y con el apoyo de la prensa oficial.

Como sucedió el año pasado, la Asociación habló primero –la reunión fue de madrugada en su sede habanera, en Prado 615– y Cubadebate se apresuró a divulgar, este jueves, las profecías. El año estará regido por Changó, el orisha guerrero que se asocia con Santa Bárbara, aseguran. Habrá una temporada de “tristeza y melancolía”, y “vandalismo y delincuencia”, dos avisos casi innecesarios: son la continuidad de un año que ha sido negro para los cubanos.

Uno de los símbolos que utilizan para resumir 2025 es elocuente: la “fosa mortuoria común”

Uno de los símbolos que utilizan para resumir 2025 es elocuente: la “fosa mortuoria común”.

Las Recomendaciones, que suelen ser la sección más politizada de la Letra –y donde mejor se evidencian los “retoques” exigidos por el oficialismo– parecen dar el visto bueno de los orishas al aumento de la vigilancia y la actividad policial. “Se deben tomar medidas por la intensificación de actos delictivos”, piden, además de “eliminar la conglomeración de basuras y focos que facilitan la proliferación de enfermedades epidémicas”.

Como si de un llamado a la cautela económica estatal se tratara, la Letra exige “analizar bien las inversiones económicas y sus consecuencias”. Exhortan, por otra parte, a prestar más atención a los adolescentes y jóvenes, y a “cuidar y respetar la integridad matrimonial y familiar”. No hay que olvidar, subrayan los babalawos, que “por causa de un tarro se abre la sepultura”.

Como si de un llamado a la cautela económica estatal se tratara, la Letra exige “analizar bien las inversiones económicas y sus consecuencias”

Hay otros detalles que no invitan, tampoco, al optimismo. Se prevén todo tipos de enfermedades, en particular venéreas y estomacales. Se advierte contra el consumo de cerdo –esta carne ”es indigesta: respétela”– y se pide también no robar el dinero destinado a los orishas, reducir el consumo de alcohol y drogas, tener cuidado cuando se habla frente a los niños y pedir “por la paz mundial”.

Los babalawos que confeccionaron la Letra, presididos por el sacerdote mayor Antonio Sevilla, recordaron a los creyentes que cuentan con el respaldo de la Junta Directiva de la Asociación y los Consejos de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba en todas las provincias y en el extranjero, pues la entidad tiene pequeños grupos en varios países de la región, como México. El mensaje está claro: su Letra es la legítima.

En cisma declarado con la Asociación, la Comisión Miguel Febles reveló este miércoles un adelanto de la Letra que –como ya se ha hecho costumbre– publicarán el día 4 de enero. En una página escrita a mano y divulgada en sus redes, indican que el año estará regido no por Changó sino por Odua, una deidad poderosa pero menos conocida, que se sincretiza con el propio Jesucristo.

La divinidad acompañante, que para la Asociación es Oshún, aquí es su antípoda: Yewa, la diosa de los cementerios y que personifica a la muerte en la santería. A pesar de estos dos orishas ominosos, la Comisión asegura que 2025 será un año de “adelanto”.

Para los santeros exiliados, la regencia de 2025 no estará en manos de Changó ni de Odua, sino de Oggún

Por su parte, en Miami, la Comisión Kola Ifá Ocha también publicó un avance de su Letra. Para los santeros exiliados, la regencia de 2025 no estará en manos de Changó ni de Odua, sino de Oggún –el orisha herrero y rival de Santa Bárbara– y por Oyá, asociada con la Virgen de la Candelaria, y que en la mitología yoruba abandona a Oggún por Changó.

Ante tal variedad de profecías y recomendaciones, corresponderá a cada religioso dejarse guiar por el grupo de sacerdotes al que confiera mayor autoridad. Para Cubadebate y otros medios oficiales, la apuesta está clara y la estrategia es efectiva: publicando primero la Letra de la Asociación Yoruba, ponen en jaque a las demás y dan el primer paso de una confusión que viene repitiéndose desde hace años.

Al fin y al cabo, para el régimen cubano importa muy poco quien emita la profecía con tal de que convenga. Cubadebate, que no discrimina entre religiones y sistemas de adivinación, también ofrece este jueves las recomendaciones para el Año Nuevo Chino. Quien haya perdido la fe en Changó, Oggún o Odua, siempre podrá recurrir a la Serpiente de Madera, que presagia “creatividad y adaptabilidad”: cualidades que, sin importar en qué crean, necesitarán mucho los cubanos para sobrellevar este 2025.