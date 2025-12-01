Hasta la prensa oficialista se pone crítica con el Gobierno cubano por su "opacidad"

Madrid/Hay un consenso general entre los cubanos con respecto a los medios provinciales del oficialismo: la mayoría aborda cuestiones informativas con más libertad que la prensa nacional, aunque hay rangos. El tunero Periódico 26 estaría en una categoría intermedia, no es tan proclive a la crítica controlada como Escambray, pero dista mucho de ser el fiel Sierra Maestra. Sin embargo, este lunes se ha lanzado a ir a tope en su reproche al Gobierno por la actitud mantenida en relación al cacareado “programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.

“Como bien señaló Díaz-Canel en julio de 2024, el Programa debía darse a conocer ‘para que sea verdaderamente apoyado con participación y control popular’. Esta afirmación, recogida en el propio texto, contrasta con la realidad de una implementación opaca, que limitó hasta ahora, precisamente, esa participación ciudadana”, reprocha el autor de un texto muy crítico con el comportamiento de las autoridades y las consecuencias que ha traído.

El autor es István Ojeda Bello, tres veces ganador del Premio Nacional Juan Gualberto Gómez de Periodismo Digital (2018, 2019 y 2021), quien no duda en criticar al Gobierno su temor a comunicar –y hacerlo bien– las medidas que son necesarias para sacar al país de la profunda crisis que lo azota.

Ojeda celebra, en primer lugar, que por fin se haya hecho público el ya famoso programa y avisa de que eso ya permite a los ciudadanos expresar su parecer al respecto. Considera que hay una labor, llevada a cabo por los economistas, de análisis técnico con objetivos “interconectados”, “propósitos específicos” y “acciones concretas” que deberían resultar en la estabilidad macroeconómica y que abarca desde las políticas monetarias y fiscales al incremento de la producción y la transformación de la empresa estatal.

Se conoce, lamenta, 18 meses después de que haya comenzado a implementarse, por lo tanto, concluye, eso permite hacerse una idea de cuán efectivo ha sido

Sin embargo, avisa, este plan está ya en desarrollo desde que se enunció por primera vez, a finales de 2023, “cuando ascendió al discurso oficial el propósito de ‘corregir distorsiones y reimpulsar la economía’”. Se conoce, lamenta, 18 meses después de que haya comenzado a implementarse, por lo tanto, concluye, eso permite hacerse una idea de cuán efectivo ha sido. Su conclusión es, basándose en los datos, que el resultado va siendo nefasto.

Para ello hace un breve repaso bien conocido por la mayoría de la población, resumiendo algunos datos que ponen en evidencia la grave situación. “La economía cubana es hoy un 11% más pequeña que hace cinco años, con el producto interno bruto contrayéndose. Las actividades primarias –agricultura, ganadería y minería–, según el Ministerio de Economía y Planificación y el análisis académico, registran una caída catastrófica del 53%”, cita. Menciona el colapso del sistema energético nacional, del que queda poco que decir, así como de la otrora gloriosa industria azucarera, que no cumple ni con la mitad de la siembra prevista.

Tampoco deja de comentar el mal dato del turismo, al igual que el –cada vez peor– estado de las exportaciones. “El deterioro social completa este cuadro desfavorable. La mortalidad infantil aumentó, se identificaron 182.506 familias en situación de vulnerabilidad y más de 313.000 personas permanecen desvinculadas del estudio y del trabajo, afectando el objetivo de ‘consolidar y desarrollar las políticas sociales’”, añade.

Según su recuento, solo hay tres aspectos que reflejan un cierto, aunque limitado también, progreso. Avanza la expansión de los privados –aunque con excesiva concentración en el sector terciario–, mejoró la inflación –que aumenta pero a un ritmo más lento– y existen unos esquemas de financiamiento en divisas –pero su impacto es limitado–. “El cruce de los análisis referidos revela una realidad dura: los retrocesos superan ampliamente los avances, pese al diseño meticuloso del Programa”, subraya.

El autor del texto añade un párrafo previo a sus devastadoras conclusiones finales en el que concede el impacto que las sanciones económicas de EE UU tienen sobre cualquier plan en el mismo terreno que se haga en la Isla, pero avisa de que ya el propio presidente cubano reconoció que “los ingresos actuales del país son insuficientes” y es previsible que el famoso Plan no tenga más función que el de gestionar una crisis.

“Mientras, la economía cubana continuaría inmersa en una espiral contractiva, que afecta cada vez más el bienestar de la población y posterga los objetivos de desarrollo previstos en el propio documento”, añade Ojeda en la antesala de la gran reprobación final.

El periodista considera que la opacidad del régimen “limita” la capacidad de los actores económicos para cooperar con los objetivos del país, entorpece la rendición de cuentas y, lo más grave, lleva a preguntarse a la población por qué se ha tardado tanto en divulgar. El Gobierno se enfrenta, a su juicio, a un grave dilema que ya se puso de manifiesto con el caso del tarifazo de Etecsa: hay medidas imprescindibles de tomar –so pena de no salir nunca del pozo– que son dolorosas económicamente, pero si se hace el riesgo de estallido social es extremo.

Ojeda espera que el régimen haya aprendido de la mala gestión informativa que hizo en ese momento, cuando “se socavó la credibilidad de la institucionalidad revolucionaria, expresada en la innecesaria soledad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) ante una medida que la superaba en dimensiones”; y pide que en esta ocasión se aborde todo con transparencia, debate e intercambio de pareceres.