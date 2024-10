La prensa oficialista presenta a El Taiger como una "víctima de la violencia" imperante en EE UU

La Habana/En un gesto inusual, la prensa oficial cubana dio cubertura este fin de semana a la noticia del intento de asesinato que el cantante de reparto José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, sufrió el pasado jueves en Miami. El inusitado interés de los medios estatales llega a pesar de que la música de los reguetoneros es frecuentemente censurada y satanizada en la televisión y la radio de la Isla.

Carbajal Zaldívar, fue encontrado este jueves baleado en la cabeza y recostado en el compartimento trasero de una camioneta Mercedes Benz negra, que fue abandonada a dos cuadras del hospital Jackson Memorial, en Miami. Los paramédicos tuvieron que sacarlo del vehículo a través del maletero y, de acuerdo con la prensa local, encontraron además dos galones de gasolina que –según sospechan– podrían estar destinados a incendiar el carro.

Desde entonces, el reguetonero se debate entre la vida y la muerte en el Centro de Traumatismos Ryder de ese mismo hospital, donde permanece internado en terapia intensiva. El pronóstico médico se mantiene reservado por la gravedad de sus lesiones, que lo obligaron a ser sometido a una cirugía de emergencia.

Este sábado, Cubadebate se apresuró a mostrar al cantante como una “víctima de una sociedad tan violenta como la estadounidense” y, enfatizó, con marcado tono ideológico, que nunca existió un veto de parte del Gobierno para hablar sobre el caso. En los comentarios habilitados al pie del texto, algunos lectores aprovecharon el espacio para desear una pronta recuperación al cantante y aplaudieron que el diario oficialista tratara el tema.

En su edición de este domingo, el también oficialista Vanguardia dedicó un espacio para hablar del músico, a propósito del incidente que se investiga como un intento de asesinato. A través de una columna firmada por Francisnet Dí­az Rondón, el diario oficialista resaltó el arraigo que tienen las canciones del artista entre el público de la Isla y narró algunos episodios poco conocidos de “altruismo con los más necesitados y enfermos” protagonizados por el reguetonero “mediante acciones sinceras y auténticas”.

De igual manera, el régimen se mostró atípicamente permisivo ante una serie de demostraciones públicas de apoyo, realizadas por parte de los seguidores de El Taiger en la Isla, los cuales salieron a las calles este viernes y sábado para demostrar su cariño por el cantante además de pedir por su pronta recuperación.

En La Habana, cientos de personas se congregaron en La Cascada en 23 y Malecón portando velas y oraron por la salud del cantante. En el evento también se hicieron presentes otros reguetoneros cubanos como Mawell o Charly y Johayron. Escenas similares ocurrieron en Santiago de Cuba y en Guantánamo, donde los seguidores del músico caminaron y entonaron sus canciones por las calles. En Miami, tuvo lugar otra velada a las afueras del hospital donde el reguetonero permanece internado.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, reveló durante una conferencia de prensa realizada este viernes que un hombre ligado a la industria musical y cercano al reguetonero es el principal sospechoso del ataque. Se trata de Damian Valdés, mejor conocido como El Narra. Según informes preliminares de las autoridades, el músico fue una de las últimas personas con las que el cantante tuvo contacto antes de ser atacado.

Según los registros del motel donde se hospedó la víctima la noche previa al incidente, fue precisamente Valdés quien realizó el pago por el servicio. Hasta el momento no ha sido acusado formalmente, pero fue declarado “persona de interés”.

La Policía de Miami informó a los medios de que conoce la identidad del dueño del automóvil donde se encontró herido Carbajal Zaldívar

La Policía de Miami informó a los medios de que conoce la identidad del dueño del automóvil donde se encontró herido Carbajal Zaldívar, pero no reveló más detalles para evitar comprometer los avances del caso. “Nuestros oficiales están investigando porque pensamos que esto no sucedió en la ciudad de Miami. Estamos seguros de que no pasó en esa esquina donde se encontró el auto. Esto sucedió en otro lugar, alguien lo llevó hasta ahí, lo dejó y se fue a pie”, dijo el vocero de la Policía local, Mike Vega, a Telemundo.

El abogado Miguel Inda-Romero, radicado en Miami y especializado en temas migratorios, anunció que tramitará una visa humanitaria para que la hija del reguetonero, que vive en Cuba, pueda viajar a Estados Unidos y estar a lado de su padre. De acuerdo con Telemundo, Inda-Romero enfatizó que, a pesar de no estar de acuerdo con algunas de las decisiones del artista en el pasado, considera que “la niña no tiene culpa de nada, y es nuestro deber ayudarla".

Antes del ataque, el artista llevaba un ostentoso estilo de vida y no titubeaba en presumir de su dinero y sus armas en redes sociales. Además de alardear sobre su consumo de cocaína y protagonizar episodios de violencia en contra de otros artistas. Durante los últimos años, el cantante acostumbraba salir en los medios cubanos radicados en Miami por sus constantes idas y venidas de prisión, tras afrontar cargos por diversos delitos como posesión de drogas, robo a mano armada y agresión.

Carbajal Zaldívar, quien formó parte del dúo Los Desiguales con otro artista apodado Damián, fue especialmente popular en Cuba entre 2014 y 2019. Entonces, su nombre artístico era El Príncipe. Su música, principalmente del género urbano, sonaba en fiestas escolares y espacios para adolescentes y jóvenes.