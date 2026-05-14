La presa política Sissi Abascal Zamora llega a Miami con su familia

Su madre, la Dama de Blanco Annia Zamora, viaja con ella gracias a una visa humanitaria concedida a ambas por el Departamento de Estado

Madrid/La presa política Sissi Abascal Zamora y su madre, Annia Zamora, también miembro de las Damas de Blanco llegan este jueves a Miami con una una visa humanitaria acompañadas de otros familiares, según ha revelado el activista Ángel Moya, esposo de la líder de la organización femenina, Berta Soler.

La salida de la joven activista, de solo 27 años, se habría producido de acuerdo con el régimen, ya que Abascal se hallaba en la cárcel de mujeres La Bellotex, ubicada en Matanzas, condenada por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. En esa misma prisión se encuentra cumpliendo condena Saylí Navarro, hija del también prisionero de conciencia Félix Navarro. Ambos rechazaron, según se supo a principios de este mes, una propuesta de abandonar Cuba planteada por el obispo auxiliar de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, que los visitó en el centro penitenciario donde cumple sentencia cada uno.

En un audio compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), Sonia Álvarez Campillo, madre de Saylí y esposa de Félix, dijo que ellos no iban a abandonar el país. “El pasado martes se presentó en la prisión de Agüica –en Matanzas– el obispo auxiliar de La Habana y presidente de la Pastoral Penitenciaria,con el objetivo de invitar a Félix a que abandonara el país”, relata Álvarez Campillo en el audio.

Desde ahí, el prelado se trasladó a La Bellotex a plantear la misma situación a Saylí, que rehusó como su padre. Cabe suponer que el mensaje también fuera para Abascal y, en su caso, hubiera aceptado, aunque esta será una de las preguntas que seguramente deberá responder la joven a su llegada a Florida.

Cabe suponer que el mensaje también fuera para Abascal y, en su caso, hubiera aceptado, aunque esta será una de las preguntas que seguramente deberá responder la joven a su llegada a Florida

La salida de Abascal ha sido gestionada por la Fundación Rescate Jurídico, a cuyo frente está el activista y empresario, Santiago Álvarez, quien anunció que la joven estará este jueves a disposición de la prensa a partir de las 12 del mediodía en la sede de la organización.

Conocida por ser la miembro más joven de las Damas de Blanco, además de integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Abascal tenía una pena de seis años de prisión, por lo que aún le restaban 14 meses para extinguirla. El pasado septiembre, Annia Zamora denunció la séptima negativa de las autoridades a concederle el beneficio de un régimen penitenciario de menor severidad, a pesar de que acababa de ser operada por una afección ginecológica.

Abascal, conocida por su negativa a usar el uniforme de reclusa en la prisión, lo que le ha valido severos castigos, es una de las presas más conocidas a nivel internacional. A principios de abril trascendió que Washington habría dado 15 días a La Habana para que liberase a algunos de los prisioneros políticos de más alto nivel como gesto de buena voluntad, pero el plazo –si lo hubo– se cumplió sin consecuencias.

Este miércoles, USA Today publicó un breve audio de una conversación mantenida con Maykel Castillo Osorbo, que aseguró al medio estadounidense que le había llegado también una oferta de libertad a cambio de destierro –aunque no era la primera vez que trascendía–. “O quieres emigrar, dime si quieres emigrar, o quieres quedarte en esta misma situación en la que estás ahora, preso hasta 2030”, sostiene el rapero que le propuso la Seguridad del Estado.

Sin embargo, su respuesta fue no: “La libertad no se puede pagar a cualquier precio. Eso está claro. Entiendo. Yo lo voy a dejar claro siempre”

Sin embargo, su respuesta fue no: “La libertad no se puede pagar a cualquier precio. Eso está claro. Entiendo. Yo lo voy a dejar claro siempre”.

Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara también conversó brevemente con el medio, al que dijo: “Yo soy artista y creo tanto yo como Maykel podríamos estar ahora mismo en Nueva York, en cualquier realidad, viviendo nuestro arte, luchando como artistas para imponernos en el mundo del arte. Pero decidimos sacrificar toda esa vanidad”. El artista, probablemente el preso político más conocidos a nivel internacional y al que quedan dos meses para extinguir su condena, añadió. “Encontramos un camino en el arte, una razón de que el arte podía cambiar las cosas y por eso, poner nuestro cuerpo en función de un cambio en Cuba. La responsabilidad como artista, como cubano, es que vinimos presos”.