Las presas políticas Sissi Abascal y Sayli Navarro, excluidas del pase a las prisioneras del 11J

La Habana/Las prisioneras políticas Sissi Abascal y Sayli Navarro no fueron incluidas en el pase que recibieron este lunes otras cinco mujeres condenadas por manifestarse el 11 de julio de 2021 y que cumplen su condena en la prisión La Bellotex, en Matanzas. Las activistas no fueron beneficiadas con la posibilidad de visitar sus hogares durante cuatro días, denuncia la opositora Martha Beatriz Roque.

"Hoy le dieron pase a cinco de las mujeres condenadas por el 11J pero ellas dos fueron excluidas", comenta a 14ymedio la directora del Centro Cubano de Derechos Humanos. "Nunca les han dado pase, por lo que se trata de una exclusión absolutamente discriminatoria" contra Abascal y Navarro, que también forman parte del Movimiento Damas de Blanco.

Las causas de no estar en el listado de presas que pasan algunos días en sus casas, en este caso desde hoy hasta el jueves, apuntan al activismo de ambas mujeres y a su pertenencia a varias organizaciones disidentes. También, sus constantes denuncias y declaraciones desde la cárcel podrían haber contribuido a que no se les otorgue ese beneficio. En julio pasado, las dos opositoras realizaron un ayuno en conmemoración del tercer aniversario del 11J.

"Los sucesos del 11 de julio de 2021 dejaron una estela de arrestados, golpeados y finalmente sancionados a años de cárcel", recordó Sayli Navarro en un audio enviado a Martí Noticias. La hija del también preso político Félix Navarro fue condenada a ocho años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desórdenes públicos. Abascal, por su parte, purga una condena de seis años.

Roque añade que "los pases para salir de las cárceles son cada vez más frecuentes en las prisiones cubanas". El motivo que empuja a las autoridades penitenciarias a apelar a esa medidas apunta a la profunda crisis económica que atraviesa la Isla. "En las prisiones cada vez hay menos comida, a veces lo único que tienen durante todo el día es un poco de arroz".

Otros reportes recopilados por 14ymedio evidencian que la crisis de suministros se vive con mayor crudeza en las prisiones, donde los presos dependen, cada vez más, de los alimentos que sus familiares les entregan durante las visitas. Sin la conocida popularmente como “la jaba”, los reclusos dependen exclusivamente de la magra ración reglamentaria que cada vez es de peor calidad y menor tamaño.

"Cuando los presos salen de pase hay menos bocas que alimentar", detalla Roque, condenada durante la Primavera Negra de 2003 y actualmente bajo el régimen de licencia extrapenal. La activista, que está regulada, por lo que no puede salir del país, advierte sobre la situación extrema que viven los presos comunes y, de mayor gravedad, en el caso de los prisioneros políticos.

El alivio que experimentan las autoridades por no tener que suministrar un plato de comida no ha pesado tanto, en el caso de Abascal y Navarro, como las represalias contra dos de las más conocidas internacionalmente presas del 11J. En septiembre de 2023, las autoridades le negaron a Abascal el cambio de un régimen severo a uno de mínima seguridad. Los directivos de la cárcel alegaron "indisciplinas" y "negatividad" por parte de la presa.

En conversación con este diario, Annia Zamora, madre de Abascal, contó entonces que aunque un juez es quien debía aprobar en última instancia su traslado a mínima severidad, el reporte que emite la prisión tiene un peso notable sobre la decisión. "Actualmente Sissi se encuentra en una celda cerrada y con uniforme. Ya deberían haberla pasado a mínima, en otra sección de la cárcel, donde las presas están en ropa civil, con otros beneficios, y reciben pases todos los meses a sus casas", refirió.

No obstante, las autoridades de la prisión se negaron a conceder el cambio de régimen a Abascal, alegando supuestas indisciplinas: "La teniente coronel Marta Cristina, directora de La Bellotex, llamó a Sissi para decirle que no la cambiarían a mínima por su 'actitud negativa' y porque no participa en actos políticos ni dice consignas".