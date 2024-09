La Presidencia de Cuba destaca que Díaz-Canel visita México por quinta vez desde 2018

Madrid/Miguel Díaz-Canel fue este domingo el primer mandatario en llegar a México para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que se celebrará mañana martes 1 de octubre, cuatro meses después de que fuera elegida la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, uno de los más cercanos aliados del régimen cubano, como lo demuestran los envíos de petróleo de Pemex a la Isla y los sustanciosos contratos para el envío de médicos a las zonas más remotas y peligrosas del país vecino.

El dirigente cubano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido con honores por la guardia militar y una figura nada anecdótica: David Kershenobich, futuro secretario de Salud en el Gobierno de Sheinbaum. Apenas ha pasado una semana desde que se conoció que Cuba recibió más de 23 millones de euros por tres contratos del Instituto del Seguro Social y la empresa Comercializadora de Servicios Cubanos entre julio de 2022 y diciembre de 2023, además del anuncio de que los sanitarios de la Isla continuarán llegando con el nuevo Gobierno.

A Díaz-Canel lo acompaña una comitiva que incluye a su esposa, Lis Cuesta, así como al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Emilio Lozada García; y el director general de América Latina y el Caribe, Eugenio Martínez Enríquez. La delegación la completa el embajador en México, Marcos Rodríguez.

En una nota publicada por la Presidencia de Cuba, se destaca que esta es “la quinta ocasión en que el jefe de Estado visita México desde que asumió la presidencia de la Isla en 2018, lo que denota la estrecha relación que ha mantenido durante todos estos años con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador”.

Poco después de la llegada de Díaz-Canel se produjo la de Luis Inazio Lula da Silva, el presidente de Brasil, mientras que la del colombiano Gustavo Petro quedó aplazada a este lunes tras producirse el siniestro de un helicóptero en el que perdieron la vida ocho miembros de la Fuerza Aérea. “Quiero acompañar a las familias en su dolor y seguir la investigación personalmente para determinar las causas del suceso”, dijo Petro al anunciar su retraso. Se prevé que este lunes ambos mandatarios se reúnan con Sheinbaum para analizar la posibilidad de continuar intentando una mediación conjunta de Brasil, Colombia y México que propicie un diálogo entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición, que reclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, con el 70% de los sufragios en las elecciones del pasado 28 de julio.

Díaz-Canel tendrá este lunes una agenda de reuniones no detallada, a excepción de un encuentro con “miembros de la misión estatal cubana”. No obstante, la prensa oficial hace explícito el intercambio en la educación, la cultura, el deporte, la preservación del patrimonio y del medio ambiente, además de la Salud, con especial hincapié no solo en los contratos de personal, sino también en los de estudiantes de Medicina. No hay mención, sin embargo, a los envíos –previsiblemente gratuitos– del combustible, ni al frustrado convenio del Tren Maya, por el que México aspiraba a importar 200.000 toneladas de piedra de la Isla que se quedaron en apenas 7.000, sin contar con los daños humanos y medioambientales del proyecto estrella de López Obrador.

Precisamente en él, en la apertura de la estación Chetumal, protagonizó la presidenta electa este domingo su último acto oficial previo a la toma de posesión. “Estoy lista, estoy fuerte. Está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la ‘cuarta transformación’”, dijo Sheinbaum, en referencia al término con el que se conoce el proyecto político del oficialismo.

“En estos meses, he sido testigo de lo hermoso que es ver a un presidente fundirse con su pueblo, y de lo emocionante que es ver a un pueblo fundirse con su presidente”, resaltó al finalizar su denominada “gira de transición”.

“Yo tampoco tengo por qué hacerle la barba (adularlo), pero da orgullo decir que usted está entre los grandes y que para millones de mexicanos y mexicanas es el mejor presidente que ha tenido nuestro país”, dijo Sheinbaum de su antecesor, previo a elogiar sus logros: “un nuevo modelo económico, las bases de un nuevo poder judicial, los cimientos de un nuevo pensamiento” y “un pueblo politizado y alegre”, entre otros.

“El Tren Maya frente a todas las adversidades es una realidad”, celebró Sheinbaum, y dijo que, contrario a las críticas, “el tren significó el decreto de la reserva ecológica de selva más grande después del Amazonas”.

López Obrador, que destacó el papel de las Fuerzas Armadas en la infraestructura, ironizó con que su inauguración probablemente supondrá vacaciones para los trabajadores militares. “No me crean mucho porque la nueva presidenta es muy trabajadora y seguramente ya tiene pensado que se van a ir a hacer los trenes del norte”, mencionó.

El proyecto insignia del presidente mexicano contempla 1.554 kilómetros con siete tramos que atraviesan cinco estados y 36 municipios y tiene un total de 34 estaciones. Sheinbaum anunció en julio la creación de dos nuevas líneas de trenes de pasajeros, una partiendo de la Ciudad de México hacia Guadalajara, y la otra hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, lo que describió como un "Tren Maya hacia el norte".

Cientos de migrantes y refugiados le pidieron este domingo protección ante la violencia que padecen

La nueva presidenta deberá, no obstante, mirar prioritariamente a sus fronteras. Allí, cientos de migrantes y refugiados le pidieron este domingo protección ante la violencia que padecen.

Durante una procesión con agentes de la pastoral de la movilidad humana de la Iglesia católica, los asistentes a la 110 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado en Tapachula, en el estado de Chiapas, llamaron al Gobierno mexicano brindar el paso libre y seguro para poder trasladarse a la frontera con Estados Unidos.

Evelin Leonel Villanueva, proveniente de Honduras, solicitó apoyo a Sheinbaum para agilizar las citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya que afirmó que llevan una demora de unos seis meses.

“Nos sentimos inseguros, pero a la vez seguros con los mexicanos que nos ayudan, que nos puedan dar el paso libre a la frontera y que nos habiliten transporte para personas de bajos recursos y se nos hace difícil llegar a la frontera con custodia para poder llegar a la familia”, señaló.