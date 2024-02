El primer congreso de Memoria Histórica Cubana en Miami, contra las falsificaciones y el totalitarismo

Miami/La falsificación de la historia ha sido la piedra angular de la perpetuación del régimen comunista en la Isla, y a desmontarla dedicó el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo su primer Congreso, este sábado, en Hialeah, Florida.

En conversación con 14ymedio, el presidente del Instituto, Pedro Corzo, justificó la pertinencia del encuentro “en el marco de los 65 años que cumple el régimen totalitario impuesto por la dictadura” y por “la necesidad de hacer un compendio del legado de estas décadas siniestras y de sus consecuencias para la nación”.

“El castrismo ha hecho retroceder el desarrollo de nuestro país y, lo peor de todo, hemos perdido el sentido de nación”, refiere el periodista, también colaborador de este diario. “Muchos cubanos ya no se sienten como tales, abrazan cualquier nacionalidad y dicen que no regresarán a Cuba nunca más”.

Junto a ello, reconoce, hay muchos otros “que se sienten comprometidos en la lucha por la democracia y la libertad del país”, pero estos se encuentran en prisión. “En Cuba hay, ahora mismo, más de 1.000 personas en la cárcel por reclamar derechos y libertades para la Isla, la inmensa mayoría son jóvenes, cubanos que nacieron bajo ese régimen”.

Cuba tiene hoy dos sistemas económicos: uno centralizado, "administrado por burócratas ineptos y el otro de tipo capitalista mafioso"

En las distintas mesas del congreso, repartido en dos sesiones y una larga jornada de más de ocho horas, los expositores analizaron la manipulación histórica, la economía, el rol de las Fuerzas Armadas, el manejo de la salud, la educación, la cuestión cultural, el estado de los derechos humanos, la persecución religiosa, los crímenes, la impunidad, la devastación y las muertes generadas por el régimen. Se habló de la juventud, de la identidad nacional, de la lucha contra el castrismo y de la resistencia cubana en el exilio.

Johnny López de la Cruz, coronel en EE UU y ex integrante del Ejército cubano, dijo, por ejemplo, que Cuba tiene hoy dos sistemas económicos: uno centralizado, “administrado por burócratas ineptos y el otro de tipo capitalista mafioso”. El militar, además, aseveró que la Isla “es un Estado fallido” donde “el régimen comunista y criminal ha logrado destruir el país y sigue aferrado a retener el poder de cualquier forma, incluso cuando está más débil que nunca”.

Los ponentes también abordaron los efectos del totalitarismo en la destrucción familiar y del tejido social, la instauración de la delación como sistema de valores, los proyectos fallidos y sus consecuencias devastadoras, al hablar de las UMAP, el hombre nuevo y las escuelas al campo o los diferentes experimentos producto de la megalomanía de Fidel Castro.

El académico de la Lengua Eduardo Lolo, por su parte, esbozó la manipulación castrista de la figura de José Martí. “Como Fidel Castro no podía eliminar la historia y la memoria, la reescribió y falsificó, echando mano de una interpretación amañada del ideario de Martí, creando un ‘Martí fidelista’ donde Martí es un precursor de Castro, una apostasía histórica”.

Otra de las conferencias, la del empresario y economista Manuel Milanés, giró en torno al “desastre de la economía cubana”. Así, recordó cómo antes del triunfo de la Revolución, la Isla era “una república próspera, pero las ideas absurdas la han llevado al desastre”. Hoy, incidió, el país tiene “165 veces más déficit que en 1959, no tiene capacidad de crédito porque no genera confianza, porque no paga sus deudas, incluso cuando ha recibido facilidades y condonaciones de deuda”.

Milanés citó varios ejemplos que dan cuenta del fracaso y de la debacle económica, como que el 88% de la población cubana hoy vive en la pobreza extrema, o que la producción de azúcar en 1903 fue mayor a la producción azucarera de 2023. La realidad económica de Estados Unidos y de Cuba, en suma, muestra el contraste entre un sistema con libertades y respeto por la propiedad privada y un sistema totalitario comunista.

Al término del encuentro y a modo de balance, Corzo dijo a 14ymedio que “el totalitarismo ha significado una tragedia para Cuba a todos los niveles”, y adelantó que el próximo evento del Instituto estará dedicado a analizar lo que ha significado el castrismo para América Latina y Estados Unidos “en términos de subversión, espionaje y terrorismo”.