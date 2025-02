Primicia en la Feria del Libro de La Habana: una obra de Lydia Cabrera, exiliada y proscrita por Fidel Castro

La Habana/Un libro de la etnóloga cubana Lydia Cabrera apareció este viernes en el programa oficialista Mesa Redonda. El silencio de los invitados sobre el ejemplar, una de las novedades de la Feria Internacional del Libro, solo fue roto por Randy Alonso con un comentario de sorpresa. Ninguno de sus interlocutores, sin embargo, se atrevió a contestar qué hacía allí la obra de una autora exiliada en 1961 y proscrita por los comisarios culturales de Fidel Castro.

El título en cuestión es Cuentos negros de Cuba, una antología de leyendas afrocubanas publicada por primera vez en la Isla en 1940. Por tratarse de un libro a medio camino entre la ficción y la antropología –y por su brevedad–, su publicación es menos problemática y barata para el Instituto del Libro que otros clásicos de la autora, como El Monte, editado ya durante su destierro. La cámara del programa, además, evita enfocar la cubierta del volumen.

Esta no fue la única sorpresa de una Mesa Redonda dedicada a la cada vez más apagada “fiesta del libro cubano”. El presidente del Instituto, Juan Rodríguez, convirtió el programa en un rosario de quejas y detalles económicos –como el pago a autores extranjeros o la participación de algunas pymes– para echar a andar el evento.

"La única gran novela que todavía tiene derechos en Cuba" de José Saramago es 'Ensayo sobre la ceguera'

El Instituto debe pagarle a los escritores extranjeros lo que la venta de sus libros recaude en Cuba en dólares y “al cambio de ese momento”, reveló Rodríguez. “Hablamos con todos los autores, les explicamos lo que es el libro en Cuba, se les trata de reducir las ganancias al mínimo indispensable pero el extranjero siempre viene en esa condición”.

“Ellos venden en moneda nacional al ciudadano cubano pero después el Estado tiene la obligación de, a como está el cambio, propiciar la transferencia en moneda dura”, añadió. El Instituto gozó de poco presupuesto para el evento –no dijo cuánto– porque la decisión de destinar dinero para la feria se toma “en la misma mesa” que otras decisiones “más importantes”, como el “desarrollo del país”.

“La única gran novela que todavía tiene derechos en Cuba” de José Saramago, “amablemente cedidos” hace años porque su traducción es nacional, es Ensayo sobre la ceguera. El Nobel portugués rompió con el régimen cubano en 2003 tras los fusilamientos de los tres jóvenes que tomaron la lanchita de Regla y denunció el encarcelamiento de 75 opositores y periodistas independientes durante la llamada Primavera Negra.

“Cada día es más difícil”, dijo Rodríguez. Si se logra hacer la feria es porque “el Estado la ha respaldado” y es “un regalo estatal al pueblo”. El evento, dedicado a Sudáfrica y “a Fidel”, contará con una oferta modesta: 2.400.000 ejemplares y 1.200 novedades, la mayoría digitales, reconoció. Alonso acotó que gran parte de esos libros ni siquiera son de reciente edición, sino que estaban “en los almacenes”.

“La gran novedad es la Biblioteca del Pueblo”, dijo Rodríguez. Se trata de un proyecto ideado antaño por el crítico Ambrosio Fornet y el pintor Raúl Martínez que publicó ediciones económicas de autores cubanos como José Lezama Lima, Eliseo Diego, Nersys Felipe o la propia Cabrera, y otros, clásicos universales, como Mark Twain, Walt Whitman o Antoine de Saint-Exupéry.

Rodríguez dijo que se había invitado a varias pymes "relacionadas con productos del conocimiento"

Rodríguez dijo que se había invitado a varias pymes –a las que no llamó con ese nombre– “relacionadas con productos del conocimiento”, pero que se les exigió orden “para que la feria no se desvirtúe”. No dio más detalles. Josué Pérez, coordinador de la feria, añadió que el evento contará con un Foro de Negocios del que tampoco dijo nada concreto.

La feria se celebrará del 12 al 23 de febrero en dos sedes principales: las fortalezas coloniales del Morro y La Cabaña, y varios locales de La Habana. Se le dedicará a la historiadora Francisca López Civeira y al escritor Virgilio López Lemus.

Sobre la elección de Sudáfrica como invitado, Rodríguez dijo que había “una deuda” con el país africano para reforzar las relaciones con una nación que “prácticamente produce el 25% del producto interno bruto de África”.

“Ellos lo ven como un gran regalo para expresar su cultura”, añadió. Según el directivo, habrá libros de Nadine Gordimer, Nobel de Literatura sudafricana simpatizante del régimen cubano. Rodríguez no dijo si a La Habana llegarán obras del otro Nobel de Literatura sudafricano, el archiconocido novelista J. M. Coetzee, que publica en español la editorial Random House.