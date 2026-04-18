El principal cementerio de Las Tunas suspende sus enterramientos por falta de capacidad

La falta de personal y recursos ha provocado que el deterioro del Vicente García avance sin freno.

La Habana/El cementerio Vicente García en la ciudad de Las Tunas suspenderá sus enterramientos por la vía estatal a partir de este lunes. El recinto, cuyo colapso se arrastra desde hace ocho años –agravado tras el pico de fallecimientos ocurridos durante la pandemia de covid– ha terminado por paralizar temporalmente sus servicios de sepultura y de admitir su falta de capacidad.

El deterioro extremo del principal cementerio de Las Tunas había sido reportado con anterioridad por 14ymedio. La falta de mantenimiento estatal ha convertido el lugar en un espacio prácticamente abandonado y los vecinos denuncian la existencia de tumbas abiertas, panteones saqueados o restos humanos expuestos; con robos frecuentes de materiales y otras actividades delictivas. La falta de personal y recursos ha provocado que este deterioro avance sin freno.

La subdirectora de Servicios Necrológicos del municipio de Las Tunas, Dulce María Zayas Rodríguez, reconoció este sábado al medio oficial Periódico 26 el cierre “hasta nuevo aviso” de los servicios de sepultura en el Vicente García.

“Esto empezó desde el covid. No es suficiente la cantidad de osarios. La situación del Vicente García es muy compleja; no existen espacios en los que podamos hacer bóvedas nuevas. Estamos ahora reparando la tapia para trasladar los osarios de personas que llevan tiempo en nichos provisionales y, con todo y eso, no alcanza”, dijo Zayas Rodríguez.

Para reanudar los enterramientos en el cementerio Vicente García sería necesario liberar entre 500 y 600 espacios

Hay que recordar que las cifras de fallecimientos por covid en la Isla nunca fueron confirmadas por el Gobierno cubano, que declaró sólo una séptima parte de las muertes reales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). En 2021, el número total de fallecidos en el país aumentó cerca de un 50%, lo que llevó al colapso de los cementerios.

En el Vicente García, aunque se continúan realizando las exhumaciones correspondientes a los enterramientos del año 2024, el número de fallecimientos diarios –de ocho a nueve en el municipio– supera las capacidades del camposanto.

Si se consigue hacer espacio con todas las exhumaciones y que los familiares tengan “donde ponerlos” –según palabras de Zayas– entonces se recuperaría capacidad. “En estos momentos nos ocupamos de localizar a muchos familiares para concretar exhumaciones que están pendientes todavía, porque está el que deja a un fallecido ahí y se olvida de todo. Nosotros tenemos autoridad legal para hacer exhumaciones de oficio, pero no nos parece justo”, dijo la subdirectora.

Para reanudar los enterramientos en el cementerio Vicente García sería necesario liberar entre 500 y 600 espacios. Sin embargo, la funcionaria no precisa una fecha estimada en la que se pueda alcanzar ese alivio ni cuándo podrían retomarse los servicios de sepultura.

Estas disposiciones no aplican para las familias que tengan panteones particulares en el cementerio, siempre que los dolientes es presenten con la propiedad de la bóveda

A partir de ahora, los enterramientos que estaban destinados al Vicente García se trasladarán al cementerio Becerra. Aunque la subdirectora reconoce que es un recinto que “en este momento no tiene las grandes condiciones como lo tiene el Vicente”.

Según Zayas, se está trabajando en el cementerio de Becerra para ampliar las capacidades y habilitar más de 100 nuevas vacantes “edificando las bóvedas hacia abajo, con tres espacios cada una, buscando que los olores fuertes no se expandan, por razones higiénicas y también para no molestar a la comunidad aledaña”.

Las autoridades no dan una fecha estimada para retomar los enterramientos en espacios estatales del Vicente García. / Periódico 26

En caso de que alguna familia rechace la opción del cementerio Becerra, la subdirectora indica que existen capacidades disponibles en los otros nueve cementerios del municipio. Sin embargo, los ciudadanos han preferido siempre la necrópolis Vicente García, por tradición, por su ubicación y por ofrecer, hasta ahora, condiciones más dignas.

Zayas Rodríguez aclara también que estas disposiciones no aplican para las familias que tengan panteones particulares en el cementerio. En estos casos, los enterramientos se mantienen como antes, siempre y cuando los dolientes se presenten con la propiedad de la bóveda.

En toda la provincia de Las Tunas no existen incineradores de cadáveres, lo cual podría aliviar la situación del colapso del servicio necrológico

La subdirectora provincial de Servicios Necrológicos, Danicely Velázquez Martínez, reconoce que el incinerador de cadáveres que estaba anunciado para construir desde 2020, es actualmente una posibilidad muy lejana: “Se produjeron varios robos, al punto de que la ejecución está ahora apenas a un 15%. Se llevaron muchas cosas de la obra civil y hasta bajaron la caldera. Hay varias personas presas por esa situación.”

Según Periódico 26, en toda la provincia de Las Tunas no existen incineradores de cadáveres, lo cual podría aliviar la situación del colapso del servicio necrológico.

La provincia cuenta con 65 cementerios activos, de los cuales el Vicente García no es el único que está colapsado: la misma situación la sufren cementerios en Puerto Padre y el camposanto de la entrada del poblado de Chaparra, del municipio de Jesús Menéndez.

Velázquez Martínez declara que en estos casos, como en el Vicente García, aunque se han aprobado nuevas tierras para ampliar el terreno, no existe el financiamiento requerido para ejecutar las obras.