Cinco años de prisión para un activista cubano por lanzar octavillas "proponiendo elecciones"

El activista y reportero Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia". La sentencia del Tribunal Provincial de La Habana fue comunicada este jueves a su esposa, Eralidis Frometa, que la ha difundido en redes sociales y la ha calificado de "mentirosa y manipulada".

En la misma causa, Alien Tijerino Castro, recibió cuatro años por propaganda enemiga de carácter continuado, Ruslán Hernández Reyes, dos años, y Yusniel Milián González, un año, ambos por propaganda enemiga.

La sentencia acusa a Valle Roca y Tijerina de hacer reuniones "con el objetivo de planificar acciones contrarias al sistema social y político en Cuba"

La sentencia acusa a Valle Roca y Tijerina de tener una "ilícita y autodenominada ONG" llamada Delibera en la que hacía reuniones "con el objetivo de planificar acciones contrarias al sistema social y político en Cuba", además de filmarlas y difundirlas por redes sociales para "divulgar al mundo una imagen de inestabilidad social y política dentro del país".

A partir de ahí, el texto desgrana las acciones que el tribunal considera ilícitas, tales como manifestarse y lanzar octavillas en junio de 2021 hasta que el 15 de ese mes, citado en la unidad policial, Valle Roca comenzó a manifestarse en contra del proceso revolucionario y gritar a viva voz "Abajo Raúl. Esto es una dictadura" iniciando un forcejeo con los agentes que le valió la imputación del delito de resistencia.

Tanto a él como a Tijerino se les incautaron octavillas "con frases martianas" y otras peligrosas actividades como "proponiendo elecciones". También cámaras, tarjetas de memoria y teléfonos móviles "con contenido contrarrevolucionario".

Hernández, al que también se le requisó el celular, y Milián, por su parte, no poseían material considerado comprometedor y su vinculación con los hechos es apenas haber respondido a una convocatoria. En el caso del último, además, expresó su "arrepentimiento", pese a lo cual ha recibido un año de prisión que ha cumplido durante la preventiva.

La sentencia destaca que Lázaro Yuri Valle Roca "mantenía una desajustada conducta social en el lugar de residencia y no porque sus ideas fueran contrarias a los principios de la Revolución", conceden los jueces, "sino porque su forma de mostrar ese desacuerdo no es el correcto".

Valle Roca, de 60 años, es sobrino del líder opositor Vladimiro Roca y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío. Desde junio de 2021 está en prisión provisional en Villa Marista, por lo que le restan al menos cuatro años en la cárcel.

Lázaro Yuri Valle Roca "mantenía una desajustada conducta social en el lugar de residencia y no porque sus ideas fueran contrarias a los principios de la Revolución, sino porque su forma de mostrar ese desacuerdo no es el correcto"

En el tiempo que lleva encarcelado, el reportero ha sufrido los 15 tipos de tortura descritos por la organización con sede en Madrid Prisoners Defenders (PD), que presentó un documento ante la ONU denunciando patrones de malos tratos en las prisiones cubanas.

El listado está formado por: privación de la atención médica, trabajos forzados fuera de su condena penal, obligación a mantener posturas incómodas o dañinas, confinamientos de castigo en solitario, uso de la temperatura como mecanismo de tortura, agresiones físicas, traslado a localizaciones desconocidas, desorientación intencionada, privación de agua o alimentos, del sueño y de la comunicación con abogados y allegados, amenazas a su integridad y a la de sus seres queridos, despliegue de armas o elementos de tortura, sometimiento intencionado a la angustia y a la incertidumbre por la situación de algún familiar y humillación, degradación y maltrato verbal.

Según la organización, hay al menos diez presos que han sufrido la totalidad de estos malos tratos, entre los que está Valle Roca.

"El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a los ciudadanos. No pretendo hacer ninguna revisión de causa ni apelación, ya que no contamos con leyes justas", dijo Eraldis Frometa.

