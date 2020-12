El sector privado cubano se adelanta al Gobierno al rechazar los pagos en CUC

Los billetes más deseados hace unos años en Cuba ahora son rechazados. El sector privado le ha cerrado la puerta al peso convertible una semana antes del 1 de enero, fecha en que el Gobierno ha decretado el inicio de la unificación monetaria. El funeral de esta moneda ocurre sin pena ni gloria, apenas con unos carteles que se repiten en los negocios particulares: "No aceptamos CUC".

Aunque el chavito seguirá circulando por la Isla seis meses más, hasta el próximo 30 de junio, los trabajadores privados prefieren pasar la mayor parte de sus operaciones al peso por temor a devaluaciones, largas colas frente a los bancos para cambiar dinero y alguna regulación de última hora que el oficialismo se saque de la manga. "Es mejor precaver porque todo parece muy improvisado y es mejor no llevarse un susto", reconoce un vendedor de panes y galletas cercano a la calle Boyeros en el municipio de Plaza.

"Ya me había servido el helado y cuando fui a pagar en CUC me dijo que no lo podía aceptar", lamenta una clienta que se quedó literalmente con la boca hecha agua frente al mostrador de una heladería privada cercana a la calle Cuba, en La Habana Vieja. "Esto es un extremismo porque ellos todavía tienen varios días para poder cambiar los pesos convertibles", lamentaba la frustrada usuaria. "Lo único que hacen con esto es perder dinero".

"Vine a cambiar 200 CUC en moneda nacional, marqué a las 5:30 de la madrugada y todavía no he podido entrar porque hay problemas con la conexión en el banco"

Las enormes colas de este lunes frente a los bancos parecen dar la razón a los comerciantes por cuenta propia. "Vine a cambiar 200 CUC en moneda nacional, marqué a las 5:30 de la madrugada y todavía no he podido entrar porque hay problemas con la conexión en el banco", se quejaba este lunes un transportista privado que buscaba billetes de baja denominación en pesos en el banco situado en los bajos del Ministerio de Transporte.

"Después de todo esto no voy a aceptar ni un chavito más, ya no basta con poner dentro del carro el cartel de que solo se puede pagar en moneda nacional, ahora voy a poner también varias pegatinas en los cristales para que antes de montarse sepan que no acepto los CUC", añade el botero. "Si cada semana tengo que venir a madrugar frente al banco para poder cambiar, conmigo que no cuenten para estar recogiendo el circulante en CUC que hay en la calle, que eso lo haga el Banco Central".

Los más precavidos y mejor posicionados en el sector privado ya están implementando otras soluciones. "Nuestra carta está en varias monedas: pesos cubanos, pesos convertibles, dólares y euros, puede pagar en cualquiera de las cuatro", repite un elegante empleado que, a las afueras de una paladar en la calle San Ignacio, convencía este domingo a varios turistas de comer en el lugar. "Lo mismo pueden pagar en efectivo que en tarjeta, también aceptamos libras esterlinas".

________________________