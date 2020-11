El sector privado denuncia el 'peloteo' de la Administración pública

Desde que la pandemia de coronavirus llegó a Cuba, hace ocho meses, la mayoría de los trabajadores del sector privado se han visto imposibilitados de realizar sus labores. Muchos tuvieron que entregar sus licencias y otros, ante la falta de soluciones, estiran sus ahorros para tratar de aguantar el golpe hasta que puedan arrancar de nuevo con sus negocios.

El fotógrafo Pedro Luis García ha denunciado en sus redes sociales a la Subdirección de Trabajo por Cuenta Propia, por "mal funcionamiento, por irresponsables, por peloteo burocrático y falta de respeto a la población". Según precisó García, este departamento pertenece a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social del Municipio Plaza de la Revolución. "Espero que mi caso sea resuelto por dicha institución en algún momento", apuntó.

"Yo soy trabajador por cuenta propia, tengo mi licencia y pago la Seguridad Social. El mes pasado me dijeron que presentara una carta a la Dirección Municipal de Trabajo para que me liberen de pago por los meses de la pandemia". Le dijeron que debía haber cancelado la licencia por esos días pero que "al estar vulnerable" no pudo salir.

Ahora, las autoridades le dicen que debe pagar los meses sin trabajar. Hizo un reclamo el mes pasado pero aún no le han dado respuesta.

Fue a ver al subdirector de esa entidad y pasó horas esperándolo y al atenderlo le dijo que fuera a la Oficina Nacional de Administración Tributaria para ver si ya estaba libre de pago. Al llegar a la Onat le informaron de que su nombre no estaba reportado por la dirección municipal de trabajo para quedar exento del pago.

"Soy víctima de peloteo y burocratismo por parte del subdirector municipal de Trabajo y Seguridad Social del municipio de Plaza de la Revolución. Denuncio mi caso y la falta de respeto ante un trabajador por cuenta propia. Me siento desamparado por parte del Gobierno; ya que vivimos bajo un limbo en este tiempo de pandemia; porque el régimen no ofrece beneficios; nos obligan a entregar la licencia", denunció.

A mediados de abril, la ministra de Trabajo situó en 52.000 el personal del sector del transporte privado que suspendió su actividad a instancias del Gobierno y explicó que también se podía hacer a solicitud propia, una opción a la que se habían acogido 139.000 personas. En ese momento se calculó un impacto de unos 99 millones de pesos, tanto por las cuotas tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o ventas que se dejan de captar.

Desde entonces el sector privado ha pedido el acceso a un paquete de rescate que incluya créditos preferenciales y ha solicitado autorizaciones para importar y exportar sin pasar por el Estado. Todo sin éxito, ya que el Gobierno solo ofrece la incorporación a puestos estatales u otras soluciones inaceptables para los trabajadores por cuenta propia.

