Los productos “100% cubanos” se venden en dólares en una nueva tienda del Estado

Derroche de luz y aire acondicionado en el nuevo local abierto en La Habana por una sociedad estatal asociada con una empresa eslovaca

La Habana/Muy iluminada y con la climatización a máxima potencia, la nueva tienda Hecho en Cuba 100% parece ajena a la grave crisis energética que vive el país. El comercio, situado en el complejo de Trimagen, la división fílmica de las Fuerzas Armadas (FAR), en el municipio habanero de Plaza, fue inaugurado este martes con gran ostentación.

Dieron cuenta de ello las redes sociales de la firma que parece estar a cargo, Proxcor S.A., una empresa mixta formada por la eslovaca Proxenta y la cubana Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa), dedicada a la comercialización de comida y bebida a través de empresas como Los Portales, Bucanero, Bravo, Papas & Company o Stella. La publicación enseguida se llenó de comentarios, preguntando sobre todo por los precios y la modalidad de pago, pero no eran respondidos con claridad.

“Si todo es hecho en Cuba, deben vender acorde a los salarios que cobramos en Cuba y por supuesto en moneda nacional”, expresaba un usuario con ironía poco disimulada. “Gracias por su comentario, lo tendremos en cuenta”, era la respuesta.

Las instalaciones son inmejorables, pero ofrecen poca variedad de productos. / 14ymedio

Cabe recordar que Proxenta llegó a Cuba en 2019 mediante la creación de Proxcor S.A.en Villa Clara —con un contrato a 25 años para la producción de confituras— y expandió posteriormente su alianza con el Estado cubano al fundar Baracocoa S.A., para el procesamiento y comercialización del cacao de la localidad. La decisión suponía un golpe a los agricultores locales a los que se les había permitido temporalmente entrar en el negocio del cacao, un rubro muy lucrativo en divisas.

En una visita a la nueva tienda este miércoles al local de la calle Ayestarán, 14ymedio confirmó lo que los comentaristas temían: la tienda solo vende en dólares, y se puede pagar en efectivo, con tarjetas extranjeras o con la de prepago Clásica. El lugar tiene el aire indudable de poder estatal, con algunos empleados vestidos con uniforme de Cimex.

Cervezas a la venta en Hecho en Cuba 100%. / 14ymedio

Las instalaciones son inmejorables, sí, pero ofrece pocos productos. “Claro, si venden lo que se produce en Cuba, esto es lo poquito que da”, observaba un cliente que pasaba por las estanterías repletas de un mismo producto. Embutidos Bravo, cervezas Cristal y Bucanero, mayonesa Findy, refrescos Ciego Montero, harina de la Unión Molinera de Cuba… Las marcas, en efecto, no mentían: género salido de la maltrecha producción nacional.

Una mujer que visitaba el establecimiento por primera vez se sorprendía, sobre todo, por la variedad de marcas de café cubano, que incluían Cubita, Arriero y Regil, inconcebible desde hace tiempo en el resto de tiendas, cuya oferta se completaba con pequeñas tazas negras con la palabra Cubita inscrita en ellas. “¡Hacía años y años que no veía yo esto a la venta!”.

Los precios, por otra parte, no son para todos los bolsillos. Un tubo de jamón a 13 dólares o un paquete de café de un kilogramo a 16 dólares da la medida del costo, una mezcla para hacer arepas en 4 dólares, y seis tacitas por 20.

En la sucursal de Bazar A&M de Infanta y Carlos III, Centro Habana, los empleados estaban mano sobre mano. / 14ymedio

Una de las cajeras envolvía con pausa y cuidado la compra de una clienta. Esta le decía: “No te demores, no vaya a ser que se me vaya la luz y no pueda pagar con tarjeta”, pero la trabajadora la tranquilizaba, entusiasta: “Aquí la luz casi no se va, y cuando se va, la ponen muy rápido”. “¿Tienen planta?”, indagaba la compradora. “No, pero aquí no nos quitan la luz casi nunca”.

Frente a esta privilegiada situación, el corazón comercial de Centro Habana presentaba un aspecto lúgubre este mismo día. En la sucursal del Bazar A&M de Infanta y Carlos III, los empleados estaban mano sobre mano. “No hay leche”, “no hay leche”, “no hay leche”, repetían tres carteles que disuadían de preguntar cualquier cosa.

Local de Fress en Carlos III, sin corriente y por lo tanto sin refrescos fríos. / 14ymedio

En la Plaza de Carlos III se quedaron sin luz en plena afluencia de clientes por la mañana. Los locales a oscuras, sin bebidas frías con las que aliviar el calor de estos días, eran un hervidero de quejas de los propios trabajadores. Un único tema monopolizaba las conversaciones: la noche en blanco por la falta de corriente. “Solo tuvimos veinte minutos de electricidad a las dos de la mañana, y tuvimos que ponernos a bombear agua de la cisterna al tanque”, contaba un cajero a una colega.

En Fress, el primer negocio privado instalado en la Plaza de Carlos III, los empleados decían no saber si podrían continuar trabajando hoy. “No hay combustible para la planta del centro comercial, dicen que ayer en la noche se fue la luz y que no pudieron ponerla”.

Los apagones, en un principio, no distinguen estatal de privado: son para todos por igual. Salvo para la nueva tienda de Proxcor.