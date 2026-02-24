Prohibido salir de casa por ser hoy una "fecha de la contrarrevolución"

El agente de la Seguridad del Estado ha sacado brevemente su carné para advertirnos de que está allí para impedir que atravesemos la puerta de este bloque de concreto.

La Habana/Dice un hombre en los bajos de nuestro edificio que hoy es una "fecha de la contrarrevolución" y por eso no podemos salir a la calle. Enfundado con un gorro, gafas oscuras y abrigo grueso, el agente de la Seguridad del Estado ha sacado brevemente su carné para advertirnos de que está allí para impedir que atravesemos la puerta de este bloque de concreto. Es muy probable que haya otros desplegados por la cuadra y una patrulla policial parqueada en las inmediaciones. Hay un frío intenso, ráfagas de viento secas y un vertido de aguas albañales cae desde el techo de la entrada muy cerca del seguroso. El ambiente no podría ser más hostil hoy para el disciplinado represor.

En el último mes, este es el tercer operativo alrededor de nuestra casa. Aunque podría creerse que lo hemos integrado a nuestra rutina cotidiana, seguimos sorprendiéndonos de que se gasten recursos en dos periodistas pacíficos, sin otra herramienta que la palabra. A pocos metros donde está parado el agente de la policía política se extiende uno de los cuatro enormes basureros que cercan nuestro edificio. Simbólicamente, la montaña de desperdicios se alza frente a una escultura que recrea la bandera cubana. Franjas azules aquí, inmundicias allá. Un triángulo rojo de este lado, desperdicios que apestan del otro

Han gastado recursos, gasolina y fuerza laboral en cercar a dos ciudadanos en medio de una ciudad paralizada. / 14ymedio

Cuando el agente abordó a Reinaldo Escobar al filo de las ocho de la mañana, le preguntó si sabía qué día era hoy. "Una fecha importante en nuestras guerras de independencia", respondió este hombre de verbo afilado con el que vivo hace 33 años. "No, no, hoy es el día del fusilamiento (sic) de las avionetas de Hermanos al Rescate", apuntó con aires de autoridad el seguroso. El temor a que activistas y periodistas independientes salgan a la calle y hagan algún recordatorio por los sucesos de aquel 24 de febrero de 1996 es la causa para que se nos prohiba poner un pie en la calle. Han gastado recursos, gasolina y fuerza laboral en cercar a dos ciudadanos en medio de una ciudad paralizada por la desidia estatal y la falta de combustible.

Mis vecinos tampoco se acostumbran. Cuando tenemos operativo allá abajo, los vendedores informales apenas pueden ofrecer sus productos por las escaleras y el hambre golpea más a los que no pueden salir a comprar. Cuando la policía política rodea este edificio, la molestia crece entre los que preferirían ver esa eficiencia y energía volcada en los graves problemas que acosan a nuestra comunidad. Dos ascensores desvencijados, un tanque de agua que se cae a pedazos sobre nuestras cabezas, el vandalismo que se lleva los bombillos de los pasillos y los vidrios de las ventanas y unas tuberías estranguladas por la acumulación de sales y las décadas sin mantenimiento son solo algunos de esos graves problemas que enfrentamos cada día.

A mi edificio y a mis vecinos nos hace falta atención pero no de este tipo. ¿Cuántas piezas para los elevadores se podrían comprar con el costo de tres operativos policiales? ¿Las bombas que suben el agua desde la cisterna lograrían repararse con los gastos de un despliegue de este tipo? ¿Alcanzaría el dinero de una operación represiva para costear una puerta nueva a la entrada del lobby que sustituya la actual, rota y desencajada? La lista de necesidades y de urgencias es larga. Pero a las autoridades poco le importa que este edificio se esté convirtiendo en una ruina como el resto de la ciudad. Hacer mejor la vida de los cubanos no es su prioridad.