Las prótesis dentales, un negocio para el sector informal en Cuba y un alivio para unos pocos pacientes

"Tengo que pasar todo por la batidora para poder comer", lamentaba este lunes Marcia González a las afueras de la consulta de estomatología del Policlínico 19 de Abril en La Habana. La mujer lleva tres años esperando a que llegue el material para hacer las prótesis dentales, un producto que escasea en toda Cuba.

"Primero estuvieron cerrados todos los servicios que no fueran de urgencia por la pandemia, pero ahora, cuando volvieron a abrir, no están haciendo prótesis porque no les ha llegado el material", comenta Gonzalez, de 72 años, a 14ymedio. "Y me advirtieron que cuando llegue hay ya una cola bastante larga".

La mujer necesita una prótesis inferior y otra para la parte superior. "Esto no solo tiene un efecto en lo que puedo comer sino que me limita en mi vida social. Por suerte con el nasobuco puedo esconder que me faltan los dientes, pero ya no voy a visitar a ninguna amiga ni salgo a ningún lado porque me da vergüenza".

"Por el momento no podemos confeccionar prótesis totales ni parciales", confirma a este diario un empleado del Policlínico que prefirió el anonimato. "En muchos casos los pacientes tienen que pasar primero por un proceso de extracción de algunas piezas en mal estado y luego viene la parte de la prótesis, pero ahora tenemos todo parado".

En el Policlínico 14 de junio de Luyanó y en la Clínica Estomatológica de Santa Catalina, ambos en el municipio de Diez de Octubre, el panorama se repite. En esta última, sometida a una reparación que concluyó en 2018 "se presta atención a tres áreas de salud y en los buenos tiempos llegamos a atender a más de 20 pacientes diarios en el área de prótesis", detalla un odontólogo.

La razón de esta carencia apunta a la falta de liquidez que enfrenta el país, que le impide comprar materia prima en el extranjero. El problema ha afectado duramente al sistema de salud pública y a la distribución de medicamentos en las farmacias, pero también alcanza a servicios como el de rayos X, oftalmología y ortodoncia.

"A medida que pasa el tiempo y el paciente no recibe su prótesis puede sufrir cambios en las facciones de la cara, por ejemplo se le adelanta la mandíbula y los pómulos también sobresalen más", reconoce el dentista. "Pero no solo es cuestión de estética, las dificultades para alimentarse pueden comprometer todo el sistema digestivo".

Ahora, todos los que llegan preguntando por la posibilidad de hacerse una prótesis se topan con la misma respuesta: "No se están haciendo, venga en unos meses a ver si ya entró material". La mayoría tiene que aguardar, aunque siempre hay algunos que se deciden a optar por un estomatólogo que haga trabajos informales.

Aunque en Cuba está prohibido que los dentistas graduados después de 1959 ejerzan de manera privada, es una práctica muy extendida que estos especialistas utilicen la infraestructura de las consultas estatales para realizar trabajos particulares. Incluso, algunos tienen en sus casas pequeños gabinetes dentales o hacen visitas a domicilio.

Raydel explica que ahora está teniendo mucha demanda de material porque "hay mucha gente queriendo salir de Cuba y prefieren hacerse este tipo de arreglos aquí porque quieren lucir bien para encontrar un trabajo allá afuera"

Sin embargo, el castigo por el ejercicio privado de la profesión puede terminar en la anulación del título universitario y la imposibilidad de volver a ejercer dentro del país, de ahí que el negocio se base fundamentalmente en la confianza entre el dentista y su paciente, para lo cual los contactos familiares y las amistades resultan imprescindibles.

"Mi negocio es traer el material para prótesis desde México", detalla a este diario Raydel, un cubano nacionalizado español que se gana la vida importando mercancías desde ese país. "Trabajo con clientes fijos que son en su mayoría estomatólogos que trabajan por la izquierda. Mis productos son de buena calidad".

Raydel importa bolsas de alginato para sacar impresiones de la boca de los pacientes, acrílicos transparentes y resina acrílica de varios tonos para la creación de la prótesis, además de juegos de dientes completos de diversos matices. "Es un buen negocio porque son mercancías de pequeño tamaño que se pueden vender a buen precio".

Por ejemplo, cada juego de dientes lo vende entre 36 y 45 dólares, mientras que la bolsa de 500 gramos de alginato supera los 120 dólares. "Trabajo con varios dentistas que van hasta el domicilio de los clientes, le toman allí la impresiones, en pocos días entregan la prótesis y todos felices".

Raydel explica que ahora está teniendo mucha demanda de material porque "hay mucha gente queriendo salir de Cuba y prefieren hacerse este tipo de arreglos aquí porque quieren lucir bien para encontrar un trabajo allá afuera o para la entrevista de visado aquí".

La edad de los clientes de prótesis varía mucho. "No solo es gente mayor, hay muchos jóvenes porque aquí la salud dental es mala y he visto muchos clientes menores de 40 años que pagan por una prótesis completa", reconoce. "También hay gente que desde fuera le paga la prótesis a su familiar en Cuba, porque no puede seguir esperando que llegue el material a las clínicas estatales".

