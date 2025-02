Puentes de Amor se queja de que sus activistas "sean tratados como apestados" en Cuba

La Habana/Puentes de Amor, el grupo de emigrados afines al régimen que envía periódicamente a La Habana donaciones –sobre todo de leche en polvo y medicinas–, lleva tiempo chocando con una regulación “misteriosa” que le impide entrar a los hospitales pediátricos. Según su organizador, Carlos Lazo, desde el covid-19, las autoridades “dijeron que había cierta situación epidemiológica”, pero los impedimentos continuaron aunque aquella crisis terminó. "Cuando pasó lo de la situación epidemiológica, pues ya es una flagrante prohibición de que vayamos”.

En una directa realizada en su cuenta personal de Facebook, precedida por un texto en el que denunciaba la situación, Lazo aseguró no saber por qué las autoridades de la Isla no permite a su organización acceder a los hospitales infantiles para entregar insumos, como lo habían hecho por mucho tiempo. “La ‘orden’ prohíbe que llevemos la leche y los insumos a los hospitales o que se hagan públicos nuestros esfuerzos solidarios. Se ha llegado incluso a ‘orientar’ a amigos e instituciones en Cuba que no nos reciban y se alejen de nosotros”, aseguró.

La Habana, no obstante, sigue recibiendo los donativos, pero Lazo asevera que Puentes de Amor está obligado a entregar las cargas en el aeropuerto, y que les han dado una “advertencia clara”: “no nos está permitido ir a ninguna institución médica o comunitaria”.

Según explica, ha intentado por varias vías dilucidar el problema con instituciones y funcionarios. “Pero todas son evasivas. Las instituciones y los burócratas con quienes hemos tratado de aclarar el entuerto nos expresan que no pasa nada. Pero los desplantes, descortesías y hasta maltratos verbales que han recibido nuestros activistas muestran lo opuesto”, denunció el organizador.

Según contó en el video, recientemente uno de los miembros de Puentes de Amor –que llevó a la Isla 2.750 libras de leche en polvo para un hospital en Santa Cruz del Norte (Mayabeque)–, sufrió los desaires de las autoridades cubanas. “Como el hospital es de su barrio”, quiso ver la entrega de los insumos, pero “le dijeron de manera clara y tajante y poco cortés, que su función era traer la leche y de ahí para adelante que se olvidara de lo demás. Que no tenía que ir a ningún lugar a llevar nada”, contó Lazo.

El organizador también criticó que “el extremismo, la sospecha y el silenciamiento contra nosotros no solamente es un fenómeno de Miami. En Cuba también ocurren fenómenos que desalientan, bloquean y ofenden a aquellos que, desde cualquier lugar del mundo, luchan cada día por la familia cubana”. Según expuso, las entregas directas de los recursos le permitían a su equipo no solo experimentar “de primera mano las penurias provocadas por el bloqueo”, sino contradecir las acusaciones de que los insumos “no llegan a los hospitales”.

Sin dar detalles, Lazo también reveló que no es la única organización a la que no se le permite entregar las donaciones directamente, aunque dijo no recordar el nombre del proyecto al que hacía mención.

Además de la regulación, el organizador también criticó que a algunos de sus colaboradores no se les permita entrar a la Isla por ser médicos que desertaron en misiones en el extranjero. Para estos casos, Cuba dispuso una ley que obliga a los sanitarios a permanecer ocho años sin entrar al país. Esa medida, defendió Lazo, “castiga no solamente a la persona que rompió el contrato, sino también a su familia, a niños, y creemos que las víctimas del bloqueo no deben castigar a las víctimas del bloqueo”.

También aludió a las manifestaciones que Puentes de Amor ha organizado en los últimos años en Estados Unidos pidiendo que se retire el embargo a Cuba. “No es justo que esos activistas, que toman de sus días de trabajo y de sus recursos para llevar leche en polvo a Cuba –y enfrentan amenazas, ofensas y peligros en Miami–, lleguen a Cuba y sean tratados como apestados. Ni allá ni aquí puedo permanecer indiferente cuándo se ningunea y se silencia el esfuerzo de hombres y mujeres que dan tanto por su pueblo y por la familia cubana”, aclaró.

“Las razones de esa prohibición las desconozco”, continuó Lazo, que aseguró que, aunque “es cierto que se nos prohíbe visitar hospitales cubanos, igual seguiremos ayudando a nuestra gente, a pesar de los inconvenientes, de aquí o de allá. Ni regulaciones, ni incomprensiones, ni tropiezos nos impedirán seguir impulsando esta obra”.

Puentes de Amor fue una de las organizaciones que donó insumos tras el paso por la Isla de los huracanes Oscar y Rafael a finales del año pasado. Entonces, como en otras ocasiones anteriores, la prensa oficial celebró los donativos y agradeció la ayuda del proyecto a los damnificados.