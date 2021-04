Los queridos "héroes" de la Sanidad cubana malviven en Holguín

Aunque es de sobra conocido que para el Gobierno cubano el sector de la Salud genera un gran porcentaje de sus ingresos a través de las misiones médicas, para sus propios trabajadores es todavía una interrogante a qué se destina ese dinero.

Para nadie son ya un secreto las malas condiciones habitacionales de las instituciones sanitarias a cualquier nivel. Además, la escasez notoria de recursos y medios de protección para el personal se convierten en una dificultad en cualquier procedimiento a realizar. Estas carencias afectan al desempeño de los profesionales, e incluyen la mala calidad de servicios básicos como el transporte y alimentación.

Los trabajadores de esta institución, que está bastante alejada del centro de la ciudad, tienen que pasar muchas dificultades para poder llegar a su puesto de trabajo a tiempo

En el hospital Lucía Iñiguez de la provincia de Holguín esto se pone de manifiesto constantemente. Los trabajadores de esta institución, que está bastante alejada del centro de la ciudad, tienen que pasar muchas dificultades para poder llegar a su puesto de trabajo a tiempo. Las guaguas suelen tardar hasta 45 minutos en llegar a su destino desde la residencia donde se hospedan los estudiantes y los médicos residentes de las especialidades. Esto, ligado al hacinamiento y los grandes grupos de personas que dependen de esta ruta para llegar a su destino, hace que en muchas ocasiones sea imposible arribar a tiempo a las consultas o salas de trabajo.

Quienes hacen uso de este servicio corren el riesgo de que carteristas o ladrones les priven de sus pertenencias o que la multitud los maltrate durante su viaje. Muchas veces llegan al hospital con sus batas sucias o estrujadas debido a lo apretado del trayecto y también muchos llegan cansados a su puesto de trabajo por las dificultades con el transporte.

¿Dónde está el transporte de la institución? ¿Por qué Salud Pública no garantiza la llegada a tiempo de sus trabajadores? Estas preguntas son parte ya de la vida diaria del personal, que a día de hoy no entiende cómo es posible que sean unos de los pocos sectores del país que no cuenta con su propio sistema de transporte.

Holguín es una provincia donde los trabajadores de todos los sectores de actividad cuentan con un servicio de transporte proporcionado por Transmetro y con convenio con las Unidades de Construcciones Militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Para ellos no presenta ninguna dificultad llegar a su centro de trabajo, pues estos buses tienen hasta rutas personalizadas para recoger a cada empleado lo más cerca posible de su domicilio.

La única guagua de ese hospital, donde trabajan alrededor de mil personas, no brinda ninguna comodidad al personal y, en más de una ocasión ha dejado botados en la carretera a sus usuarios, que han tenido que darle un empujoncito para que pueda arrancar el motor.

Ahora, en tiempos de covid, los sanitarios han tenido un respiro, ya que se les ha garantizado la comodidad en el transporte diario, pero muchos se preguntan qué pasará una vez termine la pandemia

Ahora, en tiempos de covid, los sanitarios han tenido un respiro, ya que se les ha garantizado la comodidad en el transporte diario, pero muchos se preguntan qué pasará una vez termine la pandemia y todo vuelva a su relativa normalidad. ¿Volverán al calvario del P1 (número de la ruta del hospital)? ¿Tendrán que someterse nuevamente a la pena de no tener un medio de transporte cómodo y seguro a su centro de trabajo?

Cuando se plantea alguna duda o queja a los sindicatos del sector, tampoco se recibe una muy buena atención, lo que ha generado malestar y escepticismo.

¿Llegará por fin la tan ansiada vergüenza al Gobierno para proveerles medios de transporte y una atención adecuada a sus queridos pero poco atendidos héroes de batas?

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.