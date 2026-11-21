Entre sus residentes hay ancianos, personas con problemas de salud mental y ciudadanos en proceso de reinserción social.

El centro, situado en Artemisa, proporciona alojamiento, alimentación y atención médica a ancianos, personas con trastornos mentales y otros ciudadanos vulnerables

La Habana/Un total de 318 personas que vivían en las calles de Cuba han encontrado refugio en Quisicuaba, un centro situado en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde reciben alojamiento, alimentación y atención sanitaria gratuita. En medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la Isla, la institución ofrece servicios básicos cada vez más difíciles de garantizar para buena parte de la población.

Ubicado en una zona rural, a unos 20 kilómetros de La Habana, el proyecto ocupa las instalaciones de un antiguo centro escolar rehabilitado por una institución religiosa. Entre sus residentes hay ancianos, personas con problemas de salud mental y ciudadanos en proceso de reinserción social. La mayoría ha perdido el contacto con sus familiares.

La presencia de personas sin hogar se ha vuelto cada vez más visible en las calles cubanas, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alimentos, la escasez de medicamentos, las bajas pensiones y el deterioro de las condiciones de vida. A estas dificultades se suma la falta de instalaciones especializadas para atender a quienes se encuentran en situación de abandono.

El campamento Quisicuaba se encuentra en fase de ampliación y sus responsables esperan alcanzar una capacidad de entre 560 y 580 plazas

"Esta obra es capaz de acoger al habitante de calle y esa persona pasa a vivir en este lugar, a ser un conviviente", explica a EFE Yadelki Hernández, directora del centro, durante un recorrido por las instalaciones.

Mientras acompaña a los periodistas, Hernández atiende llamadas para localizar a una doctora, coordina el traslado de varios ancianos a La Habana para recibir consultas de oftalmología y comprueba cómo avanza la preparación del almuerzo, que se cocina con carbón.

El campamento Quisicuaba se encuentra en fase de ampliación y sus responsables esperan alcanzar una capacidad de entre 560 y 580 plazas. Actualmente dispone de farmacia, consultorio médico, librería, peluquería, áreas de gimnasia, lavandería y baños.

El proyecto cuenta también con decenas de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos y carbón, recursos que contribuyen al sostenimiento de las más de 30 iniciativas sociales desarrolladas por Quisicuaba.

La directora reconoce que la demanda de asistencia continúa aumentando. "Sabemos la necesidad que tenemos hoy en nuestro país de resolver esta situación, que cada día lo que hace es crecer", admite.

"No nos preocupa lo que fueron, lo que hicieron, lo que pasó en su pasado. Sencillamente son seres humanos que viven en condiciones bien complejas en las calles"

La institución dispone de un equipo multidisciplinario de 62 trabajadores, entre médicos, psiquiatras, terapeutas y asistentes. Además de garantizar los cuidados cotidianos, los especialistas diseñan terapias ocupacionales adaptadas a las capacidades cognitivas de cada residente.

Según Hernández, quienes llegan al centro suelen encontrarse en "condiciones físicas y mentales extremas", después de atravesar situaciones de abandono, hambre y deterioro de su salud. La directora estima que entre el 85% y el 90% de los acogidos presenta algún tipo de trastorno psiquiátrico.

"No nos preocupa lo que fueron, lo que hicieron, lo que pasó en su pasado. Sencillamente son seres humanos que viven en condiciones bien complejas en las calles y nosotros lo que hacemos es tratar de sanarlos, cuidarlos y atenderlos para darles la mejor calidad de vida hasta el día que dejen de existir", afirma.

Además de disponer de habitaciones y ropa limpia, los residentes reciben seis ingestas diarias: desayuno, almuerzo, comida y tres meriendas. El centro también proporciona sillas de ruedas a quienes tienen dificultades de movilidad.

La labor de Quisicuaba se extiende también a las comunidades rurales de los alrededores

Buena parte del equipamiento procede de donaciones internacionales. Actualmente, la institución trabaja con colaboradores españoles en un proyecto para instalar paneles solares que permitan reducir su dependencia del sistema eléctrico nacional, afectado por una grave crisis energética.

La labor de Quisicuaba se extiende también a las comunidades rurales de los alrededores. Ante la paralización de las rutas escolares por la escasez de combustible, el centro habilitó, en coordinación con las autoridades educativas, un aula para alumnos desde preescolar hasta sexto grado, con el propósito de evitar que pierdan el curso.

En sus instalaciones funciona igualmente un aula anexa de la Universidad de Ciencias Médicas, donde decenas de estudiantes realizan prácticas y exámenes.

Para Hernández, el funcionamiento del proyecto no depende exclusivamente de los recursos económicos, sino también del compromiso de quienes trabajan allí y de la solidaridad de los jóvenes que participan en sus actividades.

En una Cuba donde crece el número de personas que necesitan asistencia, Quisicuaba intenta ampliar su capacidad para ofrecer techo, comida y atención médica a quienes han quedado al margen de las redes familiares y de protección social.