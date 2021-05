El pan del racionamiento será solo para niños y ancianos en Sancti Spíritus

El pan del mercado racionado solo se venderá a niños y ancianos en la ciudad de Sancti Spíritus, según han informado los empleados estatales a los clientes. "Debido a la escasez de harina no podemos garantizar el producto para todos los consumidores", confirmó a 14ymedio una trabajadora de un local en el reparto Kilo 12.

"Solo se venderá pan para los menores de edad o las personas de la tercera edad", detalla la empleada estatal que este martes daba la mala noticia a los compradores que se acercaban hasta el mostrador. "Todavía no sabemos si será una medida por poco tiempo, pero puede ser que pasemos semanas antes de poder volver a vender para todos".

"Los niños hasta los ocho años y los mayores a partir de los 65 de cada núcleo familiar serán los que podrán recibir el producto", explica. "Será un pan con parte de harina de trigo y otras mezclas, pero trataremos de garantizar que cada día todos los consumidores que cumplan estos requisitos lo reciban".

El recorte se veía venir porque desde hace semanas el pan liberado, que se despacha en las llamadas panaderías especiales, ha desaparecido. "Al principio tenían un pan más grande, de corteza dura, pero después dejó de venir la materia prima y empezaron a hacer pan suave a seis pesos cada uno", recuerda Lizabel Fundora, una compradora habitual.

"Antes yo venía hasta dos veces al día y compraba ese pan, más caro pero también un poco más sabroso que el pan de la libreta", cuenta Fundora. "Pero esas panaderías ahora están vacías o cerradas, la única posibilidad que quedaba era el pan del racionamiento y con esta nueva noticia algunos nos quedaremos también sin comerlo".

Otros, consideran que el producto ahora restringido ya no podía siquiera ser llamado "pan". "Sin grasa, sin sal, sin levadura y sigue costando un peso", cuenta a este diario Ana María, abuela de dos niños que podrán seguir recibiendo su cuota normada aunque ella todavía no ha superado los 65 años, por lo que no le venderán el suyo.

"A veces lo vendían duro, con un color medio verdoso o con olor ácido", detalla la mujer. "Pero para muchas familias ese pan, incluso tan malo, era un apoyo importante que ahora se limita". Ana María opina que "los adolescentes comen mucho pan, sobre todo ahora que hay zonas cerradas y no pueden salir de sus casa ¿Y a ellos, por qué no les toca?".

La situación del pan se ha agravado en todo el país y la crisis ha llegado a la capital cubana donde esta semana se anunció que el producto que se vende fuera del mercado racionado "se reducirá aproximadamente en un 30%" a partir de este lunes debido a "las afectaciones en la disponibilidad de harina de trigo".

Durante el último año, pero sobre todo desde el mes de enero, comprar pan en el mercado liberado solo es posible en la capital luego de hacer una larga cola de varias horas y en los negocios privados donde una flauta de pan que hace unos meses costaba 25 pesos ahora se vende en 50. De igual manera se duplicó el valor de los dulces, las pizzas y todos los productos con harina.

Según la prensa oficial estaba previsto para este año la compra en el mercado internacional de 770.000 toneladas de trigo por un valor de 240 millones de dólares.

