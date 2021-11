El rapero cubano Maykel 'Osorbo' desconfía de los médicos del penal para curar su enfermedad

La activista y curadora de arte cubana Anamely Ramos denunció este miércoles, desde Miami, que la vida del rapero contestatario Maykel Castillo Osorbo corre peligro en la cárcel, donde se encuentra recluido desde hace seis meses.

Maykel Castillo "está enfermo", denuncia en su perfil de Facebook Ramos, quien cuenta que, después de su última huelga de hambre y sed por seis días, de estar incomunicado por más de dos semanas y de permanecer al menos cuatro días en celda de castigo, Castillo llamó para decir que había sido llevado al médico "a verse los ganglios".

En declaraciones a 14ymedio Ramos explicó que a día de hoy el cantante "no tiene un diagnóstico conclusivo" y no cree que lo vaya a tener, porque "él no se va a dejar hacer nada de intervención y por eso es importante y urgente que salga de ahí ya".

Precisa que Castillo había "estado quejándose de los ganglios hace más de dos meses" pero que, aunque se lo dijo a la doctora del penal Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río, esta "no le hizo caso" en ese momento.

"Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en la cárcel"

Ramos aclaró que esta noticia no la había querido publicar antes porque todos estaban pendiente de la marcha del 15 de noviembre y porque también ella necesitaba "escuchar los detalles en la voz de Maykel". Finalmente pudo hablar con el rapero a inicios de esta semana y le contó que "está lleno de bolas debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Ha estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio".

Tras un examen que le realizaron en fecha reciente "parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo". La activista también apuntó que no confía en ningún diagnóstico o tratamiento que puedan indicarle a Castillo. "Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en la cárcel".

Ramos recordó en su post en Facebook que el rapero ha sido víctima de más de 120 actos de violencia policial durante poco más de un año: "Sufrió un año y medio de prisión por oponerse al Decreto 349. Maykel pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado. La injusticia profunda que la dictadura significa, incluye esta asimetría terrible donde son estas personas las que siempre pagan el mayor precio por ser libres".

"No dejaré que sea un cuerpo más que se pierde, un nombre que se olvida"

De igual manera, exigió al Estado cubano que libere a Castillo y que no le niegue "la posibilidad de atender su salud en un lugar confiable", en el caso que así él lo decidiera, y "que ponga un freno a la violencia y a la barbarie que han desatado por doquier y que terminará por alcanzarlos también". Finalmente, advirtió: "No dejaré que sea un cuerpo más que se pierde, un nombre que se olvida".

Maykel Osorbo fue detenido el pasado 18 de mayo y desde el día 31 de ese mismo mes fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad Kilo Cinco y Medio. Está acusado de "atentado", "desórdenes públicos" y "evasión de presos o detenidos" por unos hechos acaecidos el 4 de abril, en una manifestación en la calle Damas, frente a la sede del Movimiento San Isidro, cuando la policía intentó detenerlo arbitrariamente y él se negó a subirse a la patrulla.

Osorbo ha denunciado que está preso "por una canción" que se ha convertido en un himno para los cubanos amantes de la libertad y en su lucha contra la dictadura, refiriéndose a Patria y Vida, que interpreta junto a Yotuel Romero, Gente de Zona y al rapero Eliécer Márquez Duany, El Funky.

Este jueves, justo cuando se cumplen seis meses del encarcelamiento de Osorbo, se cantará Patria y Vida en la gala de la edición 22 de los Premios Grammy Latinos, tema que tiene dos nominaciones en el certamen. En el evento se confirmó la presencia de El Funky, que viajó de La Habana a Miami para asistir a la gala.

