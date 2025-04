El rapero Maykel 'Osorbo' cumple cuatro días en una celda de castigo

Madrid/Maykel Castillo Osorbo cumple hoy cuatro días en una celda de castigo en la Prisión Provincial de Pinar del Río de Kilo 5 y Medio. La curadora Anamelys Ramos dio la noticia este sábado y advirtió ayer domingo de que le ha llegado una información desde dentro de la cárcel de que el preso político podría estar en huelga.

“Maykel tenía un virus ya antes de entrar a la celda y si está plantado su cuerpo se va a debilitar más rápido de lo normal. Si quieren que las cosas se calmen, no sigan llevando a las personas al límite”, advirtió la activista en su cuenta de Facebook, desde donde ha estado actualizando la situación del artista.

Según Ramos, el pasado jueves Maykel Castillo tuvo una discusión con un agente de la Seguridad del Estado durante una visita reglamentaria que le fue suspendida y que debe serle restituida, reclama la curadora. De su versión, se infiere que el preso político se enfrentó al funcionario como respuesta a sus “provocaciones”.

“Sobre la ‘indisciplina’ de Maykel: Llevan meses provocando a Maykel para que actúe violentamente. También llevan meses insistiendo en que Maykel se porta mal. Quieren convencer a las personas que están cerca suyo, y a todo el mundo, de que la culpa de lo que le pasa a Maykel, y por tanto también este castigo, es de él”, escribió este domingo.

La activista advierte a la Seguridad del Estado de que la reputación del artista lo precede. “Aquí todos sabemos quién es Maykel y también sabemos quiénes son ustedes. Nadie les va a creer jamás que ustedes son los inocentes, así que mejor desistan ya. Van tarde con la reescritura de la Historia. Maykel está preso por gusto. Maykel es el que está aguantando humillaciones y violencias continuas por hacer una canción, en una cárcel inmunda donde ni agua corriente hay en los baños. Maykel antes de ir preso a una cárcel de mayores, estuvo preso en el Combinadito y creció aprendiendo que ustedes SON EL ENEMIGO (sic), algo que el pueblo de Cuba ha aprendido también a costa de mucho dolor y miseria”, subraya.

Ramos exige que Castillo pueda realizar este lunes la llamada a la que debería tener derecho –si no está en aislamiento– para saber, además, que se encuentra en buen estado. “Para yo saber que Maykel está bien, solo creo en oír su voz en una llamada. Si es mentira que Maykel está plantado, si es mentira que ustedes están tramando abrirle una nueva causa, pues que me lo diga el propio Maykel”, reclama.

Hace solo unas semanas, las autoridades negaron a Castillo –reconocido por Amnistia Internacional como Preso de conciencia– el derecho a asistir al funeral de su abuela, Hilda Rojas Mora, fallecida el 31 de marzo a los 85 años. Los funcionarios alegaron que el reglamento no permitía ese beneficio a familiares con ese grado de parentesco.

"A los dos militares que vinieron aquí a darme las condolencias, conmigo no se duelan. A ustedes no les duele nada, no son personas coherentes. Dejen la película, que si el reglamento, ¿qué reglamento? Ustedes violan todos los reglamentos, conmigo han violado desde el principio hasta el final. Tengo dignidad, la dignidad me sobra. ¿Cuánta gente no han mandado a que me den piñazos, y me he levantado? ¿Cuánta gente no han mandado a que me den golpes, y me he levantado? Siempre me voy a levantar. No me llevaste, no importa; mi abuela sabe que yo la quiero. Pero si viniste aquí pensando que yo iba a pensar que cuando me diste la noticia me ibas a llevar a algún lugar, tú eres un loco. Tú llevas a un presucho de estos, pero a mí... Si para llevarme a mí a algún lugar hay que mover la mitad del país", dijo el artista en un audio.

Osorbo, uno de los autores del tema Patria y vida (ganador de dos Grammy Latinos), cumple una condena de nueve años de prisión por desacato, atentado, desórdenes públicos y "difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires" desde mayo de 2022, aunque entonces ya llevaba 13 meses en la cárcel –desde abril de 2021– que se descuentan de la pena. En el mismo proceso fue sentenciado a cinco años el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Desde entonces, Castillo ha sufrido infinidad de castigos y problemas de salud y, aunque se ha mencionado en varias ocasiones que podría llegar a un acuerdo para dejar la cárcel a cambio del exilio forzoso –él mismo se mostró abierto a la opción–, el hecho no ha pasado de rumor. Aunque se esperaba que pudiera verse beneficiado por las excarcelaciones que realizó el Gobierno como “gesto por el año Jubilar” decretado por el fallecido papa Francisco, Osorbo quedó entre el millar de presos políticos –algunos de ellos emblemáticos– que siguen entre rejas sometidos con frecuencia a malos tratos y humillaciones. Actualmente, le quedan cinco años de pena por cumplir.