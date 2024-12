Raquítica y cara, la yuca provoca las colas más largas en las últimas ferias agrícolas del año

La Habana/Van en grupo de vecinos, en un desfile cabizbajo por la avenida de Santa Catalina, en La Habana. Su destino es la feria de productos agrícolas, la última de este año, que las autoridades de la capital cubana han anunciado con bombo y platillo para este sábado. Pero el improvisado mercado al aire libre terminó siendo para muchos un concentrado de lo que han visto este 2024: altos precios y poca variedad de alimentos.

"Hay más gente que en la marcha que organizó el Gobierno el otro día", cuenta a 14ymedio una anciana que, desde una pequeña elevación, distingue un mar de personas calle abajo. La mayoría de los que han llegado hasta la feria del municipio de Diez de Octubre arrastran un carrito de compras o llevan colgadas en el hombro varias bolsas para acarrear las mercancías que logran pagar.

Algunos se parapetan detrás de un camión, aunque los empleados, con pulóveres rojos, advierten de que todavía no empiezan a vender. No importa, "hay que garantizar el turno", dice con picardía un hombre que despliega un pequeño banco portátil de aluminio y tela. "Me lo mandó mi hija desde Miami porque ella sabe que me paso la vida en colas". Otros ocupan parte del contén de la acera y los menos afortunados se quedan de pie mientras los vendedores se toman su tiempo para acomodar los sacos y las cajas, armar la pesa y disponer los productos.

A pocos metros, un camión con sacos de carbón también atrae a numerosos interesados. Ante los problemas energéticos, cocinar con leña o con carbón se ha vuelto una práctica común en los hogares cubanos durante los últimos años. "Se me llena la casa de hollín y mi nieto, que es asmático, se tiene que ir hasta que terminemos de hacer la comida", comenta Josefina, de 81 años, que esperaba para comprar, junto a su hijo, dos sacos del tradicional combustible a 800 pesos cada uno.

"Trajeron poco pollo y se acabó enseguida", lamenta una joven con un bebé. "Vine a ver si lo iban a vender más barato que en las mipymes, pero aunque llegué temprano solo quedaban las cajas vacías". Mientras hablaba, la vista del niño estaba fija en un colorido quiosco con pistolas de plástico y otros juguetes infantiles, adornado con banderas cubanas y un torcido poster con el rostro de Che Guevara. "Mucha gangarria y mucha pacotilla pero poca comida", consideraba la mujer.

Entre los puntos de venta de alimentos brotaban aquí y allá las mesas que poco o nada tienen que ver con productos agropecuarios. Sobre un mantel blanco, una comerciante ofrecía pequeños rompecabezas de cartón a 250 pesos, libretas escolares por un precio de 350 y pegamento para papel por 460. Los bolsillos con más abundancia podían llevarse un carrito de juguete por 2.500 o un libro para colorear en 450.

En otro timbiriche, una amplia diversidad de productos importados daban la bienvenida a los curiosos. Aceite vegetal proveniente de México, pastas cortas desde República Dominicana, especias secas llegadas de Panamá y harina de trigo que arribó al país tras una larga travesía desde Turquía.

Muy cerca, otro local gestionado por la mipyme Alimentos de la Cruz atraía también las miradas. "No voy a comprar nada, pero he venido a mirar porque hacía años no veía estos pescados", aseguraba un hombre de pelo encanecido que, a las 11 de la mañana, seguía dando vueltas con la jaba vacía colgada del hombro. Sobre el mostrador estaban desplegados unos especímenes que hacen salivar a cualquiera y revivían la nostalgia culinaria. Las chernas y pargos regresaron de una larga ausencia para mostrarse como si de una vitrina de museo se tratara. La libra a 580 y 560 pesos respectivamente los separan aún más de la mayoría de los platos.

No podían faltar tampoco los quioscos que ofrecen el muy popular café estadounidense La Llave, con un tueste que encaja como guante en la mano si de gusto cubano se trata. En sus sobres verdes de letras blancas, el producto, cuyo origen se remonta a las lomas de Trinidad en el centro de la Isla, ha experimentado un periplo muy común en la historia de estas últimas seis décadas. Una familia de empresarios que sufrió la nacionalización de sus industrias tras la llegada al poder de Fidel Castro, en 1959, se exilió, se asentó en Los Ángeles, California, y siguió con la tradición de elaborar un café que terminó imponiéndose en las tazas nacionales ante la debacle de la cosecha cubana.

La última feria del año también fue una vitrina de alimentos importados que han desplazado, en la mayoría de los casos, a aquellos que antes brotaban de los campos de la Isla. Hay, eso sí, todavía algunas excepciones. En sacos amontonados y llenos de tierra, se asomaban las yucas que provocaron las colas más largas del mercado callejero. En la cena tradicional de fin de año no puede faltar el tubérculo, cargado de almidones y con un alto valor nutritivo. Hervido y servido con un mojo criollo, de ajo, cebolla y naranja agria, es uno de los ingredientes imprescindibles para la comida familiar de San Silvestre.

Pero ahora, batida en retirada ante la avalancha de mercancías foráneas, la yuca tampoco ha tenido un buen año. Si en diciembre de 2023 costaba 50 pesos la libra en el mercado Plaza La Calzada de la ciudad de Cienfuegos, para este fin de año alcanza los 70 en ese mismo local, ubicado en una de las más importantes zonas agrícolas de la Isla. La calidad del producto que se comercializa en estos momentos también deja mucho que desear debido a la falta de fertilizantes y a los problemas con el transporte.

"Están flaquitas y no dejan que uno les parta una punta a ver si por dentro están blancas o tienen manchas negras", lamentaba este sábado una cliente de la feria próxima a la habanera avenida de Santa Catalina. "Es comprar y arriesgarse porque pueden salir duras como un palo, pero no puedo hacer otra cosa". La mujer contó a este diario que con anterioridad reprendía a su nieto cuando quería llenarse "solo con carne" en la cena del 31 de diciembre. "Le decía ‘come yuca, come yuca’, pero este año hasta de yuca habrá que comer solo una ración simbólica".