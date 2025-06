Una rastra fuera de control deja cuatro muertos durante un apagón en Pinar del Río

La Habana/Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la noche de este viernes en el kilómetro 2 de la carretera Luis Lazo, en la ciudad de Pinar del Río, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas, entre ellas una niña en estado crítico.

El suceso ocurrió alrededor de las 9:15 pm, cuando el conductor de una rastra perdió el control del vehículo e impactó contra un grupo de personas que se encontraba en la acera, frente a una vivienda. A esto se suma que el lugar estaba completamente a oscuras, debido a un apagón. El choque provocó la muerte inmediata de cuatro personas y heridas de diversa gravedad a otras tres. Las causas exactas del siniestro todavía se investigan.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Aliomar A. Sotolongo Alcina, de 21 años; Anairis Sánchez Blanco, de 24 años y embarazada; Deisy Javier Pérez, de 53 años; y Miliany Pérez Javier, una niña de apenas 9 años.

Uno de los heridos fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado grave

La menor Marlenis Martínez Blanco, de 10 años, fue trasladada de urgencia al hospital pediátrico Pepe Portilla, donde se encuentra en estado crítico. Los otros dos heridos, cuyos nombres no han sido divulgados, fueron atendidos en el hospital Abel Santamaría Cuadrado. Uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado grave; el otro está bajo observación médica sin peligro inminente para su vida.

En redes sociales, vecinos de la zona y usuarios cercanos al hecho lamentaron profundamente lo ocurrido. “No hay palabras para este dolor tan grande. Pido fuerza para esas familias”, escribió en Facebook un residente local. Varios internautas señalaron que al momento del accidente la zona se encontraba sin servicio eléctrico, lo que pudo haber afectado la visibilidad del conductor y explicar por qué tantas personas estaban reunidas fuera de las casas a esa hora.

La Empresa Eléctrica de Pinar del Río confirmó que se había producido un apagón en esa área, aunque no aclaró si coincidió exactamente con el momento del accidente. Los cortes del servicio son frecuentes en todo el país y, con el calor veraniego, muchos vecinos optan por salir a la calle para aliviar las altas temperaturas dentro de las viviendas.

Varios internautas señalaron que al momento del accidente la zona se encontraba sin servicio eléctrico

El hecho ha generado una ola de indignación y consternación en toda la comunidad. Familiares, amigos y conocidos de las víctimas han expresado su dolor en publicaciones y comentarios, mientras que otros reclaman a las autoridades acciones concretas para mejorar la seguridad vial y la iluminación pública. “La oscuridad de nuestras calles está costando vidas”, denunció un usuario en X.

Este tipo de accidente no es aislado. La provincia de Pinar del Río ha registrado varios incidentes viales en los últimos meses, algunos con víctimas mortales. El 12 de junio, un joven motociclista murió tras colisionar con un camión en la carretera de San Juan y Martínez. En aquella ocasión, también se reportaron condiciones deficientes en la vía y falta de señalización adecuada.

Datos del Ministerio del Interior reconocen que los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte en Cuba. Aunque las autoridades insisten en campañas de concientización, especialistas señalan que el problema estructural radica en el mal estado de las carreteras, la obsolescencia del parque automotor y la falta de mecanismos efectivos de fiscalización.

Los vecinos han denunciado en varias ocasiones el deterioro del pavimento, la escasa señalización y la carencia de alumbrado público en extensos tramos

Las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18% (un total de 173) en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. Y hace apenas dos días, se lamentaba la muerte de dos personas en un choque entre un ómnibus escolar y un auto en la provincia de Sancti Spíritus.

En el caso de la carretera Luis Lazo, vecinos han denunciado en varias ocasiones el deterioro del pavimento, la escasa señalización y la carencia de alumbrado público en extensos tramos. “No es la primera vez que ocurre algo así. Siempre decimos que va a pasar una desgracia, y ya llegó”, comentó un residente de la zona en sus redes sociales.

Hasta el momento, la prensa oficial de Pinar del Río no ha hecho mención a lo ocurrido. En las redes, las condolencias se multiplican. Pero junto al duelo, crece también el reclamo ciudadano de que hechos como este no se repitan. Las vidas perdidas no se recuperan, y los debates sobre los apagones alcanzan una dimensión más preocupante.