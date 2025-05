Reaparecen la viuda y los hijos de Fidel Castro en una presentación de Frei Betto

La Habana/Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro y ajena a la vida pública desde el velorio del caudillo en 2016, fue grabada por Televisión Cubana este viernes junto a varios de sus hijos. La aparición, durante una charla del sacerdote brasileño Frei Betto en La Habana, duró solo algunos segundos: vestida de amarillo, cubierta con gorro y nasobuco, la mujer tiene un inequívoco aspecto enfermizo.

A su lado, Alexis Castro –que tuvo una intensa presencia en X durante el año pasado, interrumpida abruptamente “por recomendación médica”–; Alex Castro, por muchos años fotógrafo oficial del dictador cubano y padre de Sandro Castro, protagonista de múltiples escándalos en redes; y Antonio Castro, antaño médico del equipo Cuba de pelota.

Tanto Soto como sus hijos llevan una vida casi totalmente alejada de las cámaras, un secretismo solo interrumpido por los deslices de Sandro Castro o las entrevistas que, esporádicamente, concede Alex Castro, a propósito de exposiciones y homenajes a su padre.

Televisión Cubana los captó –sin identificarlos y enfocándolos en tomas del público– durante la celebración por los 40 años de Fidel y la religión, el libro que contiene la larga entrevista concedida por Castro a Frei Betto para rememorar su educación religiosa y resumir su postura sobre grupos cristianos “de izquierda” en Latinoamérica. En su intercambio con el dominico, Castro omitió la persecución sistemática del Partido Comunista a la Iglesia católica y a otras denominaciones vigiladas desde 1959.

A la reunión, que tuvo lugar en el Centro Fidel Castro, en El Vedado, asistieron además de Soto y los Castro una serie de personalidades religiosas afines al régimen. Entre ellas destaca Savva Gagloev, el cura ortodoxo ruso que lleva décadas viviendo en La Habana como uno de los hombres de confianza del patriarca Kiril y del propio Vladímir Putin.

Publicado en mayo de 1985, Fidel y la religión no contó para este aniversario con una edición conmemorativa ni con una mera reimpresión. Betto tuvo que limitarse a disertar en torno a un antiguo ejemplar de su libro, perteneciente a la biblioteca del Centro Fidel Castro.

La última vez que los Castro-Soto del Valle fueron grabados en familia fue durante el funeral de Fidel Castro en Santiago de Cuba. Entonces, Dalia y sus hijos presentaron sus respetos ante la tumba del dictador, mientras relegaban a su primer hijo, Fidel Castro Díaz-Balart –cuya madre, Mirta, pertenecía a una rancia familia republicana que se opuso a Castro desde antes de 1959–, que se suicidaría un año después.

Dalia Soto también había hecho una aparición en las fotos oficiales de la visita del papa Francisco a un ya decrépito Castro, en 2015. Siempre en las sombras, la mujer no se casó con el caudillo hasta que no murió Celia Sánchez, secretaria y –según algunos rumores– amante de Castro. Originaria de Trinidad, con una biografía apenas conocida, siempre rehuyó la vida pública y no se conoció su cara hasta el Período Especial, cuando comenzó a asistir discretamente a varios eventos oficiales.