La rebelión de los motoristas de Santiago de Cuba tuvo éxito

"A partir de las inquietudes enviadas por la población", el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento al covid en Santiago de Cuba anuló el 13 de junio la prohibición, anunciada dos días antes, de transportar pasajeros en las motos. Las nuevas normas autorizan a los motoristas patentados a circular con pasajeros para "aliviar las necesidades de transportación en el horario de 5 am a 8 am y de 4 pm a 7 pm".

Augusto, que se gana la vida con el transporte de pasajeros, es de los que se movilizaron contra la prohibición. "Lo que no saben esos que ponen medidas es que de esta moto viven dos familias, la mía, que soy el piloto y la del dueño, y si nos dejan sin trabajar en estos tiempos, ¿con qué se come?". César, uno de sus colegas transportistas que participa en la conversación, agrega: "aunque estés parado, tienes que pagar la patente y la seguridad social".

Ante las quejas de los motoristas sin patente, que no estaban incluidas en la anulación de la prohibición, las autoridades de Santiago de Cuba publicaron una segunda rectificación para incluirlos, "En mi caso, y éramos muchos así, ya no podía llevar en mi motorina a mi esposa al trabajo, y tenía que madrugar para tomar el transporte público o caminar casi una hora", cuenta Mario Álvarez.

La ciudad de Santiago de Cuba es la que mayor cantidad de motos tiene en toda la Isla, con casi 10.000 vehículos registrados, y de ellos más de 1.900 patentados o en trámites, según estadísticas dadas a conocer por el medio oficial Juventud Rebelde. Si contamos a los que están operando de manera ilegal, la cifra asciende a más de 14.000 motos circulando en la ciudad, como muestra otro medio oficial, en este caso una de las emisoras de la provincia, CMKC.

Un conductor de 23 años, que conduce uno de los modelos más comunes en la ciudad, una Mz 251 fabricada en la antigua Alemania comunista, cuenta a 14ymedio cómo se organiza a pesar de las restricciones horarias que siguen vigentes. "Yo me puse a trabajar a riesgo de que me cojan; fuera de horario cobro el pasaje más caro, el que costaba 30 pesos lo cobro en 50, no me voy a morir de hambre y esto está muy duro".

Dalia, que se dedica al mismo negocio pero alquila su moto a un conductor, señala la incoherencia de la justificación sanitaria que las autoridades usaron para prohibir el uso comercial de los vehículos de dos ruedas: "No entiendo por qué se han ensañado con las motos, si en horario punta las guaguas y los camiones van repletos de personas mientras la moto lleva un solo pasajero".