La empresa cubano-china Haitech regala cervezas Tsingtao y Coca-Cola para atraer clientes

Una multitud de personas se arremolinaron, de repente y a toda velocidad, frente al número 665 de la calle Carlos III. Allí, a dos cuadras del mercado del mismo nombre, y donde una vez estuvo la Compañía Pepsi Cola de Cuba, suelen colocarse los vendedores informales, que este viernes rezongaban por los intrusos que estaban ocupando su lugar.

En un escalón, había colocadas varias cajas de refrescos y una de cervezas, y un cartel promocional de la empresa mixta Haitech, formada por la estatal cubana Copextel y un socio chino. Con un fondo de colores chillones, ofrecían un refresco a cambio de unirse a un grupo de WhatsApp y compartir la dirección de la tienda en dos grupos de cualquier red social.

Aunque las instrucciones estaban claras, la gente no dejaba de preguntar: "¿Qué hay que hacer?". Al otro lado, atendían a la muchedumbre dos jóvenes, uno con rasgos chinos y otro cubano. El primero, en español precario, intentaba dar explicaciones en voz alta, pero no lograba hacerse entender. "Me voy con el cubano porque no entiendo al chino", decía una señora. "Hay que escanear el código y seguir estas instrucciones", indicaba el cubano.

En su tienda virtual, Haitech oferta distintos electrodomésticos y aparatos electrónicos (refrigeradores, freezers, ventiladores, CPU de computadoras, picadoras de carne, licuadoras, protectores de línea...) a precios en dólares, aunque no se observa mucha cantidad: apenas 14 artículos. El más caro es una PC de escritorio, a 795,80 dólares, y el más barato, un bombillo LED a 4,35 dólares. Como oferta, tenían un cargador solar rebajado de 31,45 dólares a 10,99.

El grupo de WhatsApp al que se accedía escaneando el código estaba gestionado por dos personas que se hacían llamar Gema Wang y Nico Zheng, quienes respondían a las preguntas de los que iban entrando. Muchos indagaban por electrodomésticos o aparatos que no tienen en su catálogo, como ollas reina o lavadoras, que, les aseguraban, "llegarán en julio".

"¿Son más baratos que en las tiendas en MLC (moneda libremente convertible)?", preguntaba otra potencial clienta. "¡Sí!", le contestaban, pese a que se puede comprar en la web solo con tarjetas extranjeras Visa, Mastercard o UnionPay (es decir, que únicamente podrían adquirirlos emigrados para sus familiares en la Isla).

Aunque Wang y Zheng daban la bienvenida en WhatsApp diciendo que son "una empresa china", en su web puede comprobarse que tiene sede en Hong Kong y que es operada conjuntamente con la estatal cubana Copextel, perteneciente al Grupo de la Industria Electrónica, la Automática y las Comunicaciones (Gelect).

Hasta ahora, eran conocidos los acuerdos entre China y la Isla para crear empresas mixtas en el ámbito de la biotecnología –una de las cuales, dedicada a producir un medicamento contra el cáncer nasofaríngeo, fue elogiada en la prensa oficial apenas el mes pasado–, pero apenas en comercio.

El pasado noviembre, tras la visita oficial a China del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Pekín y La Habana suscribieron un total de 12 acuerdos de los que no se ofrecieron detalles más allá de decir que "abarcan distintos sectores".

Entre ellos figuraba un "memorando de entendimiento" firmado por los ministerios de Comercio de ambos países para el "fortalecimiento de la cooperación económica y comercial" y otro con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional destinado a "impulsar la propuesta china de desarrollo global".

En cualquier caso, la unión de privados extranjeros con empresas estatales cubanas lleva meses levantando suspicacias. El último en denunciarlo ha sido el colectivo Comunistas de Cuba, de corte trotskista, al decir que "la burocracia dirigente cubana avanza decididamente a la restauración capitalista, implementando el modelo chino-vietnamita".

Por nada de esto se preocupaban los que entraban en el grupo, que enseguida convirtieron el intercambio de mensajes en un tablón de anuncios particulares de venta de café, leche o pollo. La mayoría, no obstante, entraba y salía poco rato después.

Las bebidas –12 Sprite, 12 Fanta de naranja, 24 Coca-Cola y 24 cervezas de la marca china Tsingtao, de la que los cubanos suelen burlarse por su familiaridad con la palabra singao– volaron en media hora. Que les regalara un refresco era lo único que les importaba de Haitech a los que entraron en el grupo de WhatsApp.

