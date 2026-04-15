El régimen amenaza con seis meses de prisión a la hija de un periodista cubano exiliado

Armando Campuzano afirma que es en represalia por su libro ‘Cuba, el Titanic del Caribe’, publicado en 2025

La Habana/“Vas a pagar por el gusano de tu padre”. Esa fue la amenaza de un integrante de la Seguridad del Estado a Wendolín Campuzano Almaguer, hija del periodista cubano Armando Campuzano, que trabajó cerca de 30 años en la Televisión Cubana y radica en Canadá. El régimen está pidiendo seis años de prisión para ella y también “pretenden quitarle a sus hijos”, señaló el comunicador a través de un video en sus redes sociales.

El presentador afirma que la represión contra la mayor de sus hijos es por su libro Cuba, el Titanic del Caribe publicado en 2025, en el que pone en evidencia los crímenes y abusos del castrismo a lo largo de más de 60 años. “Hace un año me amenazaron con (dañar) a mis hijos”, recordó.

“No me van a intimidar y menos van a silenciarme”, advirtió. Además, dijo que previo a la publicación de su libro, lo consultó con su hija. “Métele, papi, aquí no hay miedo” y reiteró que pese a la intimidación “no hay miedo, dictadores, son un Estado fallido. El comunismo no funciona es destrucción y muerte”.

El comentarista deportivo afirma que la dictadura está “descargando toda su ira y odio” sobre su hija. “El tema vivienda y la agresión a un oficial del orden interior son pura bazofia”, subrayó.

El presentador afirma que la represión contra la mayor de sus hijos es por su libro 'Cuba, el Titanic del Caribe', publicado en 2025

“¿Hasta dónde puede llegar la impunidad de este régimen?”, cuestionó el hombre que desde hace ocho años vive exiliado en Canadá. “No tiene límites”. Además, afirmó que las leyes en la Isla se aplica “a conveniencia” de la dictadura.

Wendolín denunció en redes sociales la “amenaza e intimidación” que sufrió en su casa por parte de dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y uno de la seguridad del Estado. La mujer aseguró que enfrenta un proceso penal por dos delitos y “no he hecho nada”.

La hija del narrador dijo que todo es por “un local que le fue asignado por el Gobierno” y el cual reclaman los oficiales de la PNR. “No tienen papeles, están colados”. La mujer ha acudido a distintas instancias institucionales, incluida la Fiscalía, sin obtener respuesta.

“Yo no soy ninguna delincuente, delincuentes son ellos, que porque tienen un uniforme ejercen abuso de poder, para presionar a las personas, separar a familias, separar a niños de sus padres. Exijo justicia”, agregó Wendolín en Facebook.

“Temo por mi bienestar y por el de mi familia… nos están amenazando con meter a mis hijos en una escuela de la patria”, detalló sobre el juicio que tendrá lugar este miércoles.