El régimen apaga las 'patanas' turcas por el día para ahorrar combustible

La Habana/“Por primera vez en muuuucho tiempo el paisaje no está manchado con el humo de las patanas. Ahora sí la cosa se puso crítica”, exclamaba un vecino de Nuevo Vedado este martes. Hasta aproximadamente las 7 de la mañana, el humo de las tres centrales flotantes de la bahía de La Habana era visible desde la redacción de 14ymedio, pero no había pasado ni una hora cuando el cielo comenzó a verse claro.

La explicación la ofreció la Unión Eléctrica de Cuba en su primer noticiero de la mañana: la generación se detendrá durante el día para poder usar toda la capacidad por la noche, ya que no hay combustible.

“El Despacho Nacional de Carga estima que por el mediodía habrá una afectación de 750 megavatios (MW) debido a que las centrales flotantes y de la generación distribuida se preservan para que funcionen en la noche y madrugada”, reza el comunicado de la estatal, que además comienza con una frase demoledora. “Altas demandas y carencia de combustible importado provocan elevados déficits de capacidad de generación”.

El jueves a última hora, el Gobierno cubano pudo pagar y descargar uno de los cuatro petroleros que esperaban en los puertos de la Isla, pero ya lo había advertido el ministro de Energía y Minas: “en Cuba se consumen diariamente 3.000 toneladas de hidrocarburos. Un barco de 20.000 toneladas alcanza para una semana. Se precisan dos o tres barcos durante siete días para abastecer diesel, gasolina, gas licuado, fueloil y turbocombustible”.

La cifra es, no obstante, una estimación, a juzgar por lo ocurrido este lunes, cuando se habían previsto 950 MW que, finalmente, fueron 1.081

Vicente de la O Levy debe estar esperando con ansia a estas horas la llegada, prevista para mañana, del Ocean Mariner, que salió del puerto de Tampico, en México, cargado hacia La Habana. Puesto que no se sabe con certeza si el combustible se paga a Pemex o esta lo regala a Cuba, no es posible determinar si el arribo a la Isla es garantía de acceso inmediato al petróleo, pero el alivio está en camino. Además, en el puerto de Cienfuegos se halla el Ocean Integrity y este lunes salió de Mariel el Primula, que la pasada semana estaba en Pastelillo (Camagüey).

En esta situación, las autoridades de la UNE prevén una demanda máxima de 3200 MW para este martes, lo que supone un déficit de 995 MW en la hora pico. La cifra es, no obstante, una estimación, a juzgar por lo ocurrido este lunes, cuando se habían previsto 950 MW que, finalmente, fueron 1.081.

“Deberían suprimir la entrevista matutina de la UNE. La información que se brinda no tiene utilidad práctica. Crea desconcierto e incertidumbre. No se proyecta posible solución o atenuación”, lamenta un usuario en redes. Con su argumento coinciden muchos otros comentaristas que acusan a Bernardo Espinosa, periodista de Canal Caribe encargado de ese reporte, de “parecer un trabajador de Energía y Minas” por no hacer nunca preguntas pertinentes como cuáles son las causas reales de un déficit que este año no retrocede ni ya avanzado septiembre.

“Tiene mucho que preguntar el periodista –surgía en la lluvia de ideas–. Por ejemplo, ¿por qué tanta demora en la solución de la caldera de Felton 2? ¿Por qué no se recuperó con el crédito ruso la unidad quemada en Mariel? ¿Por qué se cerraron dos unidades en Cienfuegos, de fabricación checa, por ser poco eficientes y no fueron reemplazadas? Como estas existen muchas, y que Bernaldo conoce bien”, expone un usuario.

Para hoy está prevista la entrada de la unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, con 95 MW, pero siguen en reparación la 5 de Renté, y en mantenimiento la de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque.