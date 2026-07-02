El régimen aumenta la represión el día de la reunión anual en la residencia de Mike Hammer

La misión diplomática en La Habana celebra el 250º aniversario de la independencia de EE UU y la Seguridad del Estado responde con detenciones, citaciones y operativos policiales

La Habana/Leonardo Romero Negrín, activista y ex preso del 11 de julio de 2021, fue detenido la noche de este miércoles en Centro Habana por participar en un cacerolazo. Ocurrió, según denuncia Lisbeth Moya González, “con muchísima violencia”.

“Le dijeron a sus familiares que les daban noticias a las 8:30 de la mañana y ahora resulta que no aparece su expediente y que a las 10 les dirán”, indicó la activista en sus redes a primera hora de este jueves. Romero Negrín –a quien durante las protestas del 11J le rompieron las costillas y fue soltado bajo amenaza constante de reabrirle una causa por desórdenes públicos– fue aprehendido, añadió, “por hacer lo que todo cubano decente debería hacer ahora mismo”.

Por esta detención arbitraria, y por la de Fernando Ginarte Mora, dos días antes en Contramaestre (Santiago de Cuba), el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (Ocle) ha lanzado una alerta exigiendo su liberación. Ginarte Mora fue aprehendido días después de haberse reunido con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

Precisamente este jueves, cuando la legación estadounidense celebra su tradicional cena anual con motivo del 4 de julio en la residencia de Hammer en La Habana, disidentes han recibido citaciones y periodistas independientes no pueden salir debido a los operativos desplegados en las puertas de sus domicilios.

La Redacción de '14ymedio', en Nuevo Vedado, que amaneció sitiada para impedir que Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar acudieran a ningún lugar

Es el caso de la Redacción de 14ymedio, en Nuevo Vedado, que amaneció sitiada para impedir que Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar acudieran a ningún lugar. De igual modo, Camila Acosta, colaboradora de CubaNet y del diario español ABC, denunció que varios agentes de la policía política vigilaban su vivienda. “El operativo es más fuerte de lo habitual”, decía.

Según José Raúl Gallego, se encuentran también detenidos José Elías Agüero, el ex preso político Alexander Díaz, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, para impedirles asistir a la conmemoración por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En Pinar del Río, a las activistas Lisandra Orraca e Irina León, integrantes de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur) y del Partido Republicano de Cuba, también se les impidió salir de su casa. En la misma provincia, hace dos días, la Seguridad del Estado hostigó a los miembros de Convivencia Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, con la misma finalidad: que no viajaran a La Habana a cumplir con la invitación girada por Mike Hammer. Según una publicación de Valdés, el agente John de la policía política se permitió decirle que no podría ir a la capital este día, pero "que si necesitaba moverse otro día a La Habana lo llamara". El laico le respondió que "no iba a pedir permiso para ir a La Habana".

Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, recibió una citación para hoy en la unidad policial de Alamar. “Obviamente la situación es un desastre porque ellos todo lo hacen mal, salvo reprimir, en eso son expertos”, había dicho la influencer en un video, en el que también expresaba su sorpresa porque en el papel decía “advertencia oficial”, en lugar de “entrevista”, como otras veces que había sido citada por la Seguridad del Estado. “Son una dictadura, ya todos sabemos a lo que van, a reprimir, a amenazar”, vaticinaba.

También fueron llamados con una “advertencia oficial” los hermanos youtubers Betty y Abel, del programa Fuera de la Caja –a la unidad de Diez de Octubre– y Rolando Fidel Pérez, llamado Pregonero de Cristo. Este, al informar de la notificación recibida, clamó en su muro de Facebook: “No he cometido delito. Mi único delito es pensar diferente. Mi único delito es predicar libertad. Mi único delito es decir que Cuba le pertenece a Cristo”.

¿Para qué es la “advertencia”?, se pregunta Pérez, que se contesta: “Para callarme. Para asustarme. Para que deje de denunciar los apagones, el hambre, las cárceles llenas de inocentes”. En un largo post, hace responsables “a la Policía Nacional Revolucionaria, a la Seguridad del Estado, a la dictadura cubana, de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. De cualquier "accidente". De cualquier "suicidio". De cualquier desaparición”.

"¿Por qué le molesta tanto al régimen que cubanos de a pie participen en un evento que celebra libertad?"

Por su parte, Betty y Abel se burlaron de que el aviso oficial tenía la fecha mal –2 de junio– y no podía leerse por la falta de tinta, aparte de que estaba “mal redactado” y “fuera de todo término legal”. Para la joven, “esto únicamente demuestra que este régimen tiene la ley de adorno”.

El padre de los jóvenes se grabó frente a la cámara para denunciar que más de las dos horas que marca la ley, aún no habían sido liberados. Él y su esposa acudieron a la Policía para reclamar información. “La explicación que nos dieron es que tenían varias personas para entrevistar”. Para entonces, Betty ya había sido entrevistada y pudo contarles brevemente que “transcurrió tranquila y sin mayores problemas”, pero aun así no la dejaban salir. Faltaba por pasar con los agentes.

A la Seguridad del Estado, pues, se le acumuló tarea con la multiplicación de citaciones. La crisis de combustible y recursos no afecta al Ministerio del Interior.

La Embajada estadounidense no ha callado ante los operativos. "¿Qué les parece que la Seguridad del Estado amenace a cubanos que atienden o vengan a trabajar en eventos, como la celebración del Día de Independencia de EE UU?", se pregunta en su cuenta oficial de Facebook. "Muchos han dicho que el regimen les está impidiendo asistir a nuestra evento Freedom250. ¿Por qué le molesta tanto al régimen que cubanos de a pie participen en un evento que celebra libertad?".