El régimen cubano alega no tener combustible ni dinero, pero los petroleros siguen llegando a la Isla

La intervención del ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, este jueves en el programa Mesa Redonda ha dejado más dudas que explicaciones entre quienes han seguido de cerca los vaivenes energéticos de la Isla. ¿Quiénes son los suministradores de combustible cuyos incumplimientos han llevado al país, según el funcionario, a la situación actual? ¿Dónde está todo el petróleo que ha entrado a la Isla en los últimos meses? ¿Cuál es la situación actual de las centrales flotantes turcas contratadas por la Isla a la empresa Karpowership?

Para el profesor Jorge Piñón, especialista en el sector petrolero de la Universidad de Texas (EE UU), el ministro fue incoherente en su descripción del panorama energético cubano, a punto de entrar en una nueva etapa de recrudecimiento de apagones y recorte de actividades.

"No hay combustible ni petróleo crudo para refinar", resume Piñón. "No hay dinero para comprar en los mercados internacionales y los suministradores –que no pueden ser otros que Rusia, Venezuela y México– no están cumpliendo con La Habana".

Un indicador claro de la debacle es que las refinerías de Cienfuegos y Santiago de Cuba –con capacidad de procesamiento de 55.000 y 17.000 barriles por día (bpd) de crudo, respectivamente– no están procesando combustible, mientras que la de La Habana, informa Piñón, está refinando solo 8.532 bpd, cuando su capacidad es de 22.000.

El Gobierno tiene problemas con la calidad del fueloil que están recibiendo, lo cual incidirá en el funcionamiento de las 'patanas' turcas

"Además, el Gobierno tiene problemas con la calidad del fueloil que están recibiendo, lo cual incidirá en el funcionamiento de las patanas turcas, que trabajan con ese combustible", añade. "Esperan suministros para octubre. ¿Resolverá esa carga el problema?". La escasez de diésel, del que se abastecen los grupos electrógenos, y la nunca resuelta falta de mantenimiento de las termoeléctricas también ensombrecen el horizonte.

"No sorprende que países como Rusia, México y Venezuela reconozcan ahora el valor de los suministros 'gratuitos' que le envían a Cuba. Prefieren recibir los beneficios. Al fin y al cabo, esos países lo necesitan", opina el experto.

Tampoco respondió el ministro, subraya Piñón, qué hace Cuba con el suministro continuo de combustible que llega a la Isla en tanqueros con bandera de distintos países. Este jueves, las aplicaciones de rastreo marítimo indicaban la presencia de tres buques petroleros en la bahía de La Habana, el Alicia, el Ocean Mariner y el Ocean Integrity (banderas cubana, panameña y liberiana, respectivamente).

En Matanzas, donde ya están anclados tres tanqueros –los cubanos Aquila y María Cristina, y el panameño Aquila–, se espera la llegada del Caribbean Alliance, con pabellón panameño, procedente de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Por último, se aguarda el arribo en el puerto de Moa, el próximo 8 de octubre, del petrolero NQ Morina, con bandera de Malta.

Según Piñón, el informe mensual de la agencia británica Reuters –a punto de publicarse– sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela a sus socios, entre ellos Cuba, podría arrojar un poco más de claridad a la intervención de De la O Levy sobre la crisis.

Este miércoles, el ministro compareció en el programa Mesa Redonda y aseguró que, incluso "teniendo una mayor disponibilidad promedio" en la generación de electricidad en comparación con "épocas anteriores", hoy la situación es alarmante con "el combustible".

"No estamos en cero combustible", puntualizó, pero "el país se encuentra en una situación muy apretada". El déficit energético previsto para los próximos días es de 400 megavatios, expuso, al tiempo que culpaba de la situación al cierre de las refinerías de Cienfuegos y Santiago por los "problemas con los suministradores". Para octubre, estimó, la situación podría mejorar, puesto que el país recibirá "unas cantidades de combustible" que, desde luego, no reveló.

"No vamos a tener el nivel de combustible ni que necesitamos ni que teníamos en los meses anteriores, muchos menos el que necesitamos, pero sí vamos a elevar la generación distribuida y el suministro hacia la economía en los próximos días", remató. "Cuba no se va a apagar, eso no existe, no va a existir", fue su enésima promesa.

