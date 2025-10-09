Para el régimen cubano no existe el acuerdo de paz y moviliza a miles de cubanos contra Israel

La Habana/Cuando apenas habían pasado unas horas desde el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, el régimen cubano mantuvo la movilización de sus huestes para manifestarse por Palestina este jueves en la llamada Tribuna Antiimperialista de La Habana, frente a la Embajada de Estados Unidos.

El sol no había salido aún cuando en el lugar hicieron su aparición trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y del Ministerio de Energía y Minas, para, según sus redes sociales, “expresar su firme apoyo al pueblo palestino y a su justa causa”. Una usuaria comentaba al pie de la publicación: “Empecé leyendo con esperanzas de que se manifestaban en apoyo al pueblo cubano, a sus propias familias que no tienen luz eléctrica. Brazos caídos por parte de los trabajadores de la UNE, es lo que toca”.

En los canales de “cuadros” de barrio, anunciaban en mayúsculas la “denuncia contra el genocidio que se comete contra el digno y valiente pueblo palestino” en una manifestación convocada a partir de las cuatro de la madrugada. “No seamos cómplices, nos vemos mañana en la Tribuna”, decían, sin mencionar en ningún momento el reciente acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás con la mediación de Estados Unidos y el apoyo de numerosos países árabes.

“El régimen nos informó tarde que el acceso a la Embajada estará impedido el jueves 9 de octubre de 2025 debido a una actividad frente al edificio de la Embajada”, advirtió por su parte la sede diplomática a través de sus redes, sin especificar el tipo de “actividad”. Por ello, los servicios consulares estarían suspendidos en el día de hoy, además de mañana, por ser feriado local, y el martes 14 de octubre por un feriado de EE UU. Y pedían: “La información sobre las citas reprogramadas será proporcionada directamente a los solicitantes; por favor, no llamen a la Embajada”.

La concentración contó con la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, así como otros altos cargos del Ejecutivo y del Partido Comunista (PCC). La convocatoria se había hecho a principios de semana, antes de que se conociese, en la noche del miércoles, que Israel y el grupo terrorista Hamás acordaron comprometerse con la primera fase del plan de paz de Washington, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.

Sobre ello, el régimen cubano, tradicional aliado de Palestina, no se ha pronunciado. El anuncio del acuerdo tomó a varios de los asistentes con el pie cambiado. Muchos desconocían los detalles del pacto mientras que otros recibieron la noticia con escepticismo por tratarse de un plan propuesto por Trump, según pudo comprobar EFE.

“No, no me gusta para nada. Mucho menos un acuerdo que viene de los Estados Unidos, que siempre va a tener segundas intenciones. La intención completa es adueñarse de la Franja”, dijo a la agencia española Gustavo García, estudiante de Relaciones Internacionales de 20 años.

También aseguró que, de lograrse el desarme de Hamás, uno de los 20 puntos del plan de paz de Trump, “podríamos estar ya ante lo último que queda de la resistencia palestina”. En un tono similar se expresó Emmanuel, de 19 años, quien reconoció que, aunque el “contexto geopolítico” es distinto, prefiere el plan propuesto en la ONU por el presidente colombiano, Gustavo Petro, que consiste en crear un 'Ejército de salvación' del pueblo palestino con militares de diferentes países.