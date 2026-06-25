El régimen cubano no soporta las críticas sobre su incompetencia

Bruno Rodríguez exige al ministro alemán de Exteriores y a la OEA que atribuyan al bloqueo de EE UU la crisis que atraviesa la Isla

La Habana/El Gobierno cubano respondió este jueves al ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, después de que el político democristiano atribuyera la crisis de la Isla a la mala gestión de sus autoridades. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Wadephul de desconocer las sanciones de Estados Unidos y lo invitó a informarse sobre la política de Washington hacia La Habana.

“Cómo no reconocer la imposición de un cerco energético en grave violación del Derecho Internacional, que constituye un castigo colectivo, provoca daños humanitarios e impide el libre comercio y la libertad de navegación”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

La reacción del régimen se produjo después de que Wadephul afirmara el pasado domingo, durante una jornada de puertas abiertas del Gobierno alemán, que no veía el bloqueo descrito por uno de los ciudadanos participantes en el encuentro. “Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo”, respondió el ministro, quien fue más allá al señalar que en Cuba impera un “régimen de injusticia”.

Para Wadephul, el “prerrequisito decisivo” para mejorar las condiciones de vida de la población es que el país sea “gobernado mejor”, una crítica directa a la responsabilidad de las autoridades cubanas en la profunda crisis económica y social que atraviesa la Isla.

“Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo”

Rodríguez evitó responder a esa parte de las declaraciones y centró su réplica en su relato favorito: las sanciones estadounidenses. El canciller recomendó al ministro alemán que se informara sobre las medidas aplicadas a empresas y ciudadanos de su país en virtud de la Ley Helms-Burton. Aprobada en Estados Unidos en 1996, esa legislación permite presentar demandas contra compañías extranjeras que se beneficien de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959.

La respuesta a Wadephul se suma a otra protesta formulada un día antes por Rodríguez contra la Organización de los Estados Americanos. El canciller reaccionó entonces a un pronunciamiento de la Secretaría General del organismo, que había expresado preocupación por la situación democrática en Cuba.

“La Secretaría General de la OEA alega preocuparse por la situación que enfrenta Cuba. Sin embargo, escandaliza ver que no haga la más mínima alusión a la escalada de la agresión de EE UU contra nuestro país”, afirmó Rodríguez.

Según el ministro, la organización debería concentrarse en el impacto de las sanciones estadounidenses, que calificó de política “despiadada e injustificada” y responsabilizó del deterioro de las condiciones de vida de los cubanos.

Bajo la presión de EE UU, las autoridades cubanas aprobaron un paquete de reformas destinado a aliviar algunas de las trabas que los cubanos suelen describir como el “bloqueo interno”

La Habana atribuye casi todos los problemas económicos del país al embargo de Estados Unidos y, más recientemente, a las restricciones sobre el suministro de petróleo. Sin embargo, el Gobierno evita referirse a la ineficiencia de las empresas estatales, la falta de reformas estructurales, el hundimiento de la producción nacional y las decisiones económicas adoptadas por el propio régimen.

Cuba atraviesa desde hace años una grave crisis energética, con apagones que en numerosas provincias pueden prolongarse durante más de 20 horas. La situación se ha agravado por la falta de combustible y el deterioro de las centrales termoeléctricas, afectadas por décadas de explotación, averías constantes y falta de mantenimiento.

Desde comienzos de este año, la Administración de Donald Trump ha intensificado la presión económica sobre La Habana, especialmente contra el suministro de petróleo y las empresas vinculadas con entidades estatales cubanas. Bajo esa presión, las autoridades aprobaron un paquete de reformas destinado a aliviar algunas de las trabas que los cubanos suelen describir como el “bloqueo interno”.