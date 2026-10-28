El régimen cubano pierde 35 apoyos en la ONU respecto a 2025

Venezuela no participó, aunque en su caso tiene suspendido el derecho al voto en la Asamblea General por el impago de sus contribuciones a Naciones Unidas.

La resolución contra el embargo estadounidense fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones

Madrid/El régimen cubano sufrió este miércoles un nuevo retroceso diplomático en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde su resolución contra el embargo estadounidense consiguió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque el texto volvió a aprobarse por una amplia mayoría, La Habana perdió 35 apoyos respecto a 2025, mientras los votos contrarios aumentaron de siete a 17 y las abstenciones pasaron de doce a 25. Las autoridades cubanas, sin embargo, se apresuraron a celebrar una victoria, guardando silencio sobre lo que los números revelan: un respaldo internacional cada vez menor a su iniciativa.

“Nueva victoria de Cuba”, proclamó en X el canciller Bruno Rodríguez, quien también calificó el resultado como una “nueva demostración de que Cuba no es una amenaza”. El ministro evitó cualquier referencia a la pérdida de apoyos, pese a que se trata del segundo año consecutivo en que la resolución registra un descenso significativo de votos favorables.

El mandatario Miguel Díaz-Canel también celebró el resultado como una victoria del “heroico pueblo cubano”, que, según escribió, “no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de EE UU”. Atribuyó el cambio de posiciones internacionales a las “más groseras presiones y chantajes” de Washington, pero tampoco mencionó el retroceso numérico registrado en la votación.

Los cambios de postura más significativos corresponden a cuatro países que en 2025 habían respaldado la resolución cubana y este miércoles votaron en contra

Más entusiasta todavía fue el Ministerio del Interior, que proclamó una “victoria abrumadora de Cuba, del mundo y de la verdad contra la infamia y el genocidio”. Por su parte, la Cancillería destacó que una “amplia mayoría de la comunidad internacional” volvió a condenar el embargo estadounidense, pese a lo que describió como “mentiras y presiones” del Gobierno norteamericano.

Ninguna de las principales autoridades cubanas reconoció públicamente que la resolución ha perdido 57 votos favorables en apenas dos años. En 2024, el texto había conseguido 187 apoyos, con solo dos países en contra y una abstención. Un año después, la cifra descendió a 165, con siete votos negativos y doce abstenciones. El resultado de este miércoles profundiza una tendencia que contrasta con las mayorías casi unánimes obtenidas durante décadas por La Habana.

Los cambios de postura más significativos corresponden a cuatro países que en 2025 habían respaldado la resolución cubana y este miércoles votaron en contra: Colombia, Eslovenia, Trinidad y Tobago y Emiratos Árabes Unidos. A ellos se sumaron otros seis que habían optado por abstenerse el año pasado y ahora rechazaron expresamente el texto: Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Lituania y Marruecos. Junto a Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Hungría y Macedonia del Norte, elevaron a 17 el número de votos contrarios.

A la pérdida de apoyos se sumó un notable aumento de los países que no participaron en la votación: 21 frente a nueve en 2025

El retroceso también se reflejó en las abstenciones. Hasta 17 países que habían apoyado a La Habana en 2025 cambiaron de postura: Alemania, Italia, Países Bajos, Grecia, Croacia, Montenegro, Chile, Perú, Jamaica, Guyana, Haití, Honduras, Baréin, Catar, Corea del Sur, Palaos e Islas Salomón. Otros seis mantuvieron su abstención anterior, mientras Bulgaria y República Dominicana, que no habían participado en la votación de 2025, también se abstuvieron.

En total, 21 países que respaldaron la resolución el año pasado decidieron ahora votar en contra o abstenerse. La cifra evidencia un cambio de posiciones que va más allá de las diferencias de asistencia a la Asamblea General.

A la pérdida de apoyos se sumó un notable aumento de los países que no participaron en la votación: 21 frente a nueve en 2025. Entre los ausentes de este miércoles figuran Bolivia, Armenia, Antigua y Barbuda, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Filipinas y Jordania, que el año pasado habían respaldado la resolución cubana. En total, 16 países que votaron a favor en 2025 no emitieron su voto esta vez. Venezuela tampoco participó, aunque en su caso tiene suspendido el derecho al voto en la Asamblea General por el impago de sus contribuciones a Naciones Unidas.

La tensión diplomática alcanzó su punto más alto el martes, durante un enfrentamiento entre Bruno Rodríguez y Mike Waltz en la Asamblea General

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, pidió a las delegaciones que rechazaran una resolución que, según argumentó, sirve para excusar la represión política y las responsabilidades del Gobierno cubano en la crisis de la Isla.

Rodríguez, por su parte, denunció antes de la votación supuestas amenazas de restricciones de visados, aranceles y otras represalias contra los gobiernos que mantuvieran su respaldo a Cuba. La existencia de esas presiones fue presentada por las autoridades cubanas como explicación del descenso de apoyos, aunque no permite establecer por sí sola las razones de cada cambio de voto.

La tensión diplomática alcanzó su punto más alto el martes, durante un enfrentamiento entre Bruno Rodríguez y Mike Waltz en la Asamblea General. Mientras el representante de Washington cuestionaba al régimen cubano, miembros de la delegación de La Habana interrumpieron su intervención con gritos y golpes sobre las mesas. El canciller acusó al diplomático estadounidense de mentir y el altercado obligó a intervenir a la presidencia de la Asamblea para restablecer el orden.

La distancia entre las votaciones resulta todavía más evidente si se compara el resultado actual con el de 2016, cuando el acercamiento diplomático entre Barack Obama y Raúl Castro coincidió con 191 votos favorables, ninguno en contra y dos abstenciones, las de Estados Unidos e Israel. Diez años después, Cuba ha perdido 61 apoyos respecto a aquel resultado.