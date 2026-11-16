Para acceder a estas bonificaciones, los contribuyentes deberán presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) la documentación que acredite el coste de la inversión o donación.

Una nueva resolución establece bonificaciones del 20% para inversiones en infraestructuras sociales y del 10% para donaciones a entidades estatales

La Habana/El régimen cubano ha establecido incentivos fiscales para aquellas mipymes que destinen recursos a financiar infraestructuras y servicios sociales. Así se constata en una resolución publicada este lunes en la Gaceta Oficial, que prevé bonificaciones para quienes inviertan en la rehabilitación, construcción o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, entre otras instituciones.

La principal medida consiste en permitir que los contribuyentes descuenten del impuesto sobre utilidades o sobre los ingresos personales, según corresponda, una cantidad equivalente al 20% de la inversión realizada. La deducción podrá aplicarse durante un plazo de hasta cinco años.

La disposición también contempla beneficios para quienes realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales. En estos casos, la reducción del impuesto a pagar será equivalente al 10% del valor de la donación.

los contribuyentes deberán presentar ante la Onat la documentación que acredite el coste de la inversión o donación

Para acceder a estas bonificaciones, los contribuyentes deberán presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) la documentación que acredite el coste de la inversión o donación, así como la conformidad de la entidad beneficiaria. Los beneficios se aplicarán en la liquidación anual del impuesto correspondiente al cierre del ejercicio fiscal.

La resolución establece además un régimen de incentivos para los actores económicos, no solo privados sino también estatales, cuya actividad fundamental esté relacionada con la prestación de servicios sociales. Las empresas que obtengan al menos el 50% de sus ingresos brutos de estas actividades podrán solicitar un tipo reducido del impuesto sobre utilidades o una bonificación del impuesto sobre los ingresos personales.

Estos negocios podrán solicitar también la exención del impuesto aduanero para importar los equipos y tecnologías necesarios para prestar sus servicios. Los beneficios fiscales podrán concederse durante los primeros cinco años de funcionamiento, previa autorización del Ministerio de Finanzas y Precios.

El texto, por ejemplo, no precisa los tipos impositivos reducidos que se aplicarán a las empresas de servicios sociales ni establece un límite máximo para las bonificaciones

La norma no establece, eso sí, una aplicación automática de estos últimos incentivos: las empresas interesadas deberán presentar una solicitud y obtener la autorización ministerial.

Con esta resolución, el Gobierno afirma incorporar un mecanismo para “estimular” la participación de los actores económicos en la financiación de instalaciones y servicios sociales mediante beneficios tributarios. Esa colaboración de los privados en el sector público, por ejemplo en obras en hospitales y otras instituciones, es algo que sucede desde hace años.

La medida, en teoría, permite que empresas privadas y estatales contribuyan directamente a determinadas necesidades de instituciones públicas y recuperen fiscalmente una parte del valor aportado, aunque está por ver su aplicación. El texto, por ejemplo, no precisa los tipos impositivos reducidos que se aplicarán a las empresas de servicios sociales ni establece un límite máximo para las bonificaciones por inversiones y donaciones.