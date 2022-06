El régimen cubano impide la entrada al país de la activista Omara Ruiz Urquiola

El régimen cubano impidió este sábado el regreso a la Isla de la activista Omara Ruiz Urquiola. La propia opositora denunció desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, Estados Unidos, que su boleto había sido cancelado cuando intentó viajar por la aerolínea Southwest.

"No me dejaron volar. Es otra empresa norteamericana que se pliega a la dictadura", dijo en un video compartido en Facebook. "Estos son los resultados del engagement, estos son los resultados de hacer negocios con violadores de derechos humanos", denunció Ruiz Urquiola, quien estaba en Estados Unidos recibiendo un tratamiento médico.

También dejó claro que su casa está en Cuba. Allí "tengo todo, no tengo absolutamente nada en este país, nunca ha sido mi interés emigrar. Mi madre me está esperando, mi tía, mi prima, me están esperando, o sea, mi familia, mi vida, mis animales, mi hogar y sencillamente ellos deciden que yo no puedo entrar".

Según contó, tiene todos sus documentos migratorios en regla, incluido el pasaporte. "No tengo ningún problema en el orden objetivo que me impida regresar a mi casa. Todavía no entiendo cómo alguien puede decidir que yo no puedo regresar, que no puedo entrar a mi casa", lamentó.

"Estos son los resultados del 'engagement', estos son los resultados de hacer negocios con violadores de derechos humanos"

"Ahora mismo no sé qué hacer, no puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque yo estoy en shock. No contaba con semejante arbitrariedad. Yo no soy una terrorista, jamás he violado ninguna ley. Nunca me han puesto ni una multa por caminar por el césped. Soy una ciudadana pacífica".

Ruiz Urquiola también recordó la misma experiencia que pasó meses atrás la activista Anamely Ramos, que no pudo abordar en Miami su vuelo de American Airlines porque Cuba rechazó su entrada. "Esto está pasando por la complicidad del Gobierno de Estados Unidos", reiteró.

Dijo, además, que la empresa aérea está acatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba "y es completamente absurdo". La activista solicitó el documento oficial que señala el veto a volar y la aerolínea respondió que tienen una oficina en La Habana y su representante fue quien envió la notificación de Migración de la Isla.

"Lo que está pasando hoy con Omara vuelve a sacar a la luz la misma pregunta: ¿quién o qué garantiza los derechos de los cubanos? ¿Existe acaso alguna vía para reclamarlos?", escribió Anamely Ramos en su perfil de Facebook.

Ramos agregó que "los derechos de los cubanos son violados dentro de Cuba porque es una dictadura, "¿y fuera? ¿por qué también son violados fuera de Cuba?", cuestionó la curadora que terminó su mensaje con la etiqueta #DerechoARegresar.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.