El régimen pide a cientos de jóvenes extranjeros difundir "la verdad de Cuba" sobre Palestina

La Habana/El régimen cubano tiene claras sus lealtades con respecto a la guerra en Gaza: Israel es una “potencia ocupante” que protagoniza una “brutal escalada sionista”; Palestina, un “hermano pueblo”, que ha enviado a Cuba “cientos de estudiantes” y con el que, desde tiempos de Fidel Castro, “siempre se ha solidarizado” la Isla. Son palabras de Miguel Díaz-Canel este jueves, durante un discurso en el que se omitió toda mención al ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre.

El mandatario, que ha ofrecido su apoyo incondicional al bando palestino, compareció ante más de 1.100 delegados de un “encuentro de solidaridad” por Cuba y Palestina, y “contra el imperialismo” de EE UU e Israel. El punto más álgido de su discurso ha sido, sin embargo, su crítica a la represión de las protestas de estudiantes en varias universidades estadounidenses. Como le han recordado cientos de activistas, su Gobierno aplica en casa la violencia que atribuye a los cuerpos policiales ajenos.

Con un pañuelo palestino sobre sus hombros –con el que acostumbra a salir desde octubre pasado–, Díaz-Canel dijo sentirse como un “padre” para todos los estudiantes palestinos en la Isla y dio la palabra a Fernando González Llort, uno de los cinco espías cubanos descubiertos y encarcelados en EE UU en 1998, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

González Llort ha sido desde 2017 el hombre del régimen a la hora de organizar los grupos de extranjeros que participan en las celebraciones masivas, como el desfile del Primero de Mayo. Durante su discurso, aseguró que los delegados invitados al congreso “podrán trasladar a sus comunidades la verdad de Cuba” y condenó “en términos enérgicos” el “genocidio israelí contra la población civil palestina”. Tampoco aludió a Hamás.

Durante el encuentro se firmó una declaración de apoyo a Palestina donde se exigió a Naciones Unidas reconocer un Estado palestino “con las fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Oriental como capital”.

Este miércoles, Cubadebate colocó en su primera plana un extenso recuento de las protestas estudiantiles en EE UU firmado por el vocero del régimen Randy Alonso. El periodista argumenta que se está produciendo un movimiento similar al que, en los años 60, exigió el cese de la guerra de Vietnam.

Alonso celebra que, a pesar de formar a “los principales ‘cuadros’ del imperio”, universidades como la de Columbia alberguen también a grupos en desacuerdo con Washington. Son ellos quienes se oponen a “sionistas y fundamentalistas cristianos” que apoyan a Israel, creando un “ambiente oscurantista”. También critica que varias organizaciones, como la Fundación Wexner, hayan roto vínculos con varias facultades que recibían su financiamiento por los actos antisemitas que han tenido lugar en ellas.

“O se defiende al protectorado yanqui de Israel o puedes ir a la cárcel”, concluye Alonso, sin percatarse de la ironía de escribir en Cuba párrafos en los que arremete contra los que “golpean a los jóvenes, los rocían con gas pimienta y los arrestan”. Este miércoles, en la misma línea de argumentación, Díaz-Canel publicó en su perfil de X un mensaje de “solidaridad con los estudiantes en Estados Unidos, que se han puesto del lado de la justicia, han salido a respaldar la causa del pueblo palestino, y son brutalmente reprimidos”.

El aluvión de reacciones no se hizo esperar, y giraron en torno al hecho de que, pocos días antes, se dio a conocer la sentencia de hasta 15 años de prisión para quienes se manifestaron pacíficamente en Nuevitas, Camagüey, el verano de 2022.

En las universidades cubanas, por otra parte, los estudiantes evitan dar una opinión franca sobre el conflicto. En la Isla no hay comunidades hebreas numerosas –y las que existen ya se han pronunciado sobre la guerra–, pero sí muchos estudiantes cristianos, sobre todo evangélicos, que se sienten ligados de algún modo a Israel.

Es el caso de Manuel, un pastor evangélico de Villa Clara que escucha con preocupación lo que varios jóvenes universitarios de su comunidad le cuentan. Se sienten “marginados” por su apoyo a Israel y sus opiniones sobre la guerra, si bien no ha habido “persecución” contra ellos. “La acusación que se repite en las aulas es que quienes apoyan a Israel son fanáticos religiosos y se les discrimina por su opinión”, asegura a 14ymedio.

“Hace tiempo sacaron a los niños y jóvenes a las calles a una especie de acto de repudio contra Israel”. En los medios cubanos no están “las dos caras del conflicto, todo es un engaño y la información se manipula”, añade. Lo más grave, subraya Manuel, es que para los medios cubanos “ya no hay claridad sobre quién comenzó el conflicto y la ola de violencia”. En una palabra, dice, “es como si Hamás no existiera”.