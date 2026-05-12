El régimen quiere imputar a Yoan de la Cruz por financiar un supuesto sabotaje

Uno de los familiares aseguraba a este diario que Yoan de la Cruz estaba trabajando y cumplía las regulaciones impuestas desde su excarcelación.

El joven que difundió las primeras imágenes de las protestas históricas del 11J fue trasladado a la cárcel conocida como Técnico de Guanajay

Madrid/Yoan de la Cruz, quien transmitió en vivo las primeras protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños y fue detenido el pasado sábado tras un operativo policial en su casa, ha sido trasladado a la prisión conocida como Técnico de Guanajay (Artemisa). Lo confirma a 14ymedio un familiar que ruega anonimato y que explica que sobre al joven quieren imputarle que “ayudó monetariamente a unos presos que iban a hacer un sabotaje”.

Según la misma fuente, sin embargo, “no han podido vincularlo con lo que ellos alegan, no han podido atarlo a nada”, por lo que “existe la posibilidad de que lo suelten pronto”. En el registro de su domicilio, contaron sus allegados, no solamente “se llevaron su celular y su computadora”, sino también los aparatos electrónicos de su madre (un móvil y una computadora) y el celular de su abuela. “Castigando a toda la familia”, apostillaba otro familiar.

“Ellos se sienten con la plena libertad de hacer de Yoan lo que ellos quieran”, lamenta la primera fuente. “Lo pueden llevar, interrogarlo, detenerlo cuando ellos quieran, porque es un preso del 11J, y la condena no se le termina hasta diciembre de este año, y eso es lo que hay”.

"Lo pueden llevar, interrogarlo, detenerlo cuando ellos quieran, porque es un preso del 11J y la condena no se le termina hasta diciembre"

La familia, denunció este lunes la organización jurídica Cubalex, sufrió “una fuerte crisis emocional”, especialmente su madre y su abuela, de 87 años, “quien estuvo recientemente hospitalizada”. La ONG afirmó en sus redes que el joven “fue revocado a prisión”, lo cual demuestra “la fragilidad de la libertad en Cuba y el permanente riesgo de revocación contra quienes han sido perseguidos por motivos políticos”.

El sábado, día del operativo policial, uno de los familiares aseguraba a este diario que De la Cruz estaba trabajando y cumplía las regulaciones impuestas desde su excarcelación. El joven fue detenido por primera vez el 23 de julio de 2021, una vez lo localizaron por transmitir desde San Antonio de los Baños las imágenes que encendieron la chispa del 11J en toda la Isla. En marzo de 2022 fue condenado a seis años de cárcel, y poco más de un mes después, fue excarcelado, después de que su sanción fuera modificada a cinco años de prisión sin internamiento.

Presentada por las autoridades como una alternativa a la cárcel, la medida funciona en la práctica como una libertad vigilada. El sancionado queda obligado a cumplir restricciones, sometido a controles policiales y expuesto a que cualquier supuesto incumplimiento sea utilizado para devolverlo a prisión.